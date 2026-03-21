Ледяные дожди и холод до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

В начале следующей недели в Москве ожидаются температурные качели, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 23 по 25 марта, ждать ли ледяных дождей и холода до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Александра Ильина, в первые дни следующей недели в ночные часы в Москве столбики термометров будут опускаться до -6 градусов.

«Температура воздуха днем 23 и 24 марта +13 градусов, в ночные часы подморозит до –2–6 градусов. Днем 26 и 27 марта термометры покажут +10–15 градусов. Местами с понедельника по среду и в выходные пройдет небольшой кратковременный дождь, а в середине недели будет малооблачно и ясно», — отметил синоптик.

По данным метеоцентров, в понедельник, 23 марта, ночью в российской столице ожидается от -4 до -2 градусов, а в области столбики термометров могут опускаться до -7 градусов. Днем воздух прогреется до +14 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, слабый. Атмосферное давление останется повышенным — около 755 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, 24 марта, характер погоды существенно не изменится. В ночные часы термометры покажут до -6 градусов. Днем ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до +12 градусов. Осадков по-прежнему не ожидается.

В среду, 25 марта, на небе появится больше облаков, но существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит от +6 до +8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели ледяных дождей не прогнозируется, но ожидается холод до 0 градусов.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В Санкт-Петербурге в понедельник, 23 марта, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +9 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до -2 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — около 78%.

Во вторник, 24 марта, характер погоды существенно не изменится. Днем температура воздуха составит +6 градусов, ночью столбик термометра опустится до -1 градуса. Ветер сохранит юго-восточное направление, скорость останется умеренной — 4 м/с. Влажность воздуха снизится до 76%.

В среду, 25 марта, днем воздух в Северной столице прогреется до +8 градусов. Ночью ожидается около 0 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя. Ветер останется юго-восточным, слабым, скорость не превысит 4 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 760 миллиметров ртутного столба.

