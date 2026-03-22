Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 13:14

На Западе раскрыли, почему азиатские союзники США «дали заднюю»

American Conservative: союзники США в Азии не готовы поддержать операцию в Иране

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Союзники США в Азии, а именно Южная Корея и Япония, не готовы поддержать американскую военную операцию против Ирана, сообщает журнал The American Conservative. По словам источников издания, одна из причин — это подорванное доверие к Вашингтону.

Несмотря на призывы из Вашингтона к более непосредственному участию в миссиях по сопровождению кораблей [в Ормузском проливе], <...> Токио и Сеул проявляют нерешительность, — отметили аналитики.

Они напомнили, что 20 лет назад, во время войны в Ираке, Япония и Южная Корея столкнулись с похожей дилеммой. Но тогда они решили поддержать США, несмотря на серьезные внутренние и правовые ограничения. Разница заключается лишь в том, как Вашингтон подходил к работе с партнерами: администрация экс-лидера США Джорджа Буша-младшего тогда давала союзникам необходимое политическое прикрытие.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление в ответ на отказ Австралии, Японии и Южной Кореи помочь Вашингтону в войне с Ираном. Американский лидер напомнил, что Соединенные Штаты всегда поддерживают своих союзников.

До этого Японский комитет мира раскритиковал итоги японо-американского саммита, назвав поведение премьер-министра Санаэ Такаити позорящим страну. В заявлении подчеркивается, что она безоговорочно поддержала действия Вашингтона, не высказав никаких возражений против военной операции в Иране.

Названо оружие, которое США используют для уничтожения энергетики Ирана
Просто пожарить мясо — скучно. Превращаю стейк в согревающий салат по-азиатски. Добавляю пикантный соус — и пир обеспечен
Военный аналитик уверен, что в 2026 году произойдет ядерный удар
Иран атаковал международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Туристов предостерегли от поездок в одну страну на майские праздники
США
Азия
Иран
конфликты
Япония
Южная Корея
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.