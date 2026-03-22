На Западе раскрыли, почему азиатские союзники США «дали заднюю» American Conservative: союзники США в Азии не готовы поддержать операцию в Иране

Союзники США в Азии, а именно Южная Корея и Япония, не готовы поддержать американскую военную операцию против Ирана, сообщает журнал The American Conservative. По словам источников издания, одна из причин — это подорванное доверие к Вашингтону.

Несмотря на призывы из Вашингтона к более непосредственному участию в миссиях по сопровождению кораблей [в Ормузском проливе], <...> Токио и Сеул проявляют нерешительность, — отметили аналитики.

Они напомнили, что 20 лет назад, во время войны в Ираке, Япония и Южная Корея столкнулись с похожей дилеммой. Но тогда они решили поддержать США, несмотря на серьезные внутренние и правовые ограничения. Разница заключается лишь в том, как Вашингтон подходил к работе с партнерами: администрация экс-лидера США Джорджа Буша-младшего тогда давала союзникам необходимое политическое прикрытие.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление в ответ на отказ Австралии, Японии и Южной Кореи помочь Вашингтону в войне с Ираном. Американский лидер напомнил, что Соединенные Штаты всегда поддерживают своих союзников.

До этого Японский комитет мира раскритиковал итоги японо-американского саммита, назвав поведение премьер-министра Санаэ Такаити позорящим страну. В заявлении подчеркивается, что она безоговорочно поддержала действия Вашингтона, не высказав никаких возражений против военной операции в Иране.