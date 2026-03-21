21 марта 2026 в 17:40

«Очень удивлен»: Трамп об отказе союзников помочь в войне с Ираном

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп выразил удивление в ответ на отказ Австралии, Японии и Южной Кореи оказать Вашингтону помощь в войне с Ираном. В интервью Sky News Australia лидер напомнил, что Соединенные Штаты всегда поддерживают своих союзников.

Очень удивлен. <...> Принимайте участие. Я был немного удивлен, что они сказали «нет», а мы всегда говорим им «да», — уточнил Трамп.

Ранее Японский комитет мира выступил с резкой критикой итогов японо-американского саммита, назвав поведение премьер-министра Санаэ Такаити позорящим страну. В заявлении подчеркивалось, что глава японского правительства безоговорочно поддержала действия Вашингтона, не высказав никаких возражений против военной операции США в Иране.

Также немецкие журналисты сообщили, что Трамп во время встречи в Белом доме провел параллель между недавними действиями США в Иране и нападением Японии на Перл-Харбор. Это вызвало тревогу у японского премьер-министра, присутствовавшей на переговорах. Заявление американского президента прозвучало в тот момент, когда экономика Японии начала нести колоссальные потери из-за действий США на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп
США
Иран
Австралия
