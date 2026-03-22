ВС РФ освободили село Потаповка в Сумской области, российские бойцы придумали необычный способ перехвата беспилотных летательных аппаратов противника, а Украина столкнулась с критическим падением качества пехоты. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВС РФ оказались на шаг ближе к Сумам

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили село Потаповка в Сумской области Украины. По данным ведомства, боевую задачу успешно выполнили военнослужащие подразделения группировки войск «Север».

Также появилась информация, что в ночь с 21 на 22 марта беспилотники атаковали три промышленных объекта в городе Бровары Киевской области. На месте ударов зафиксированы возгорания. Министерство обороны это не комментировало.

Капроновая нить и гайка стали новым страхом ВСУ

Как рассказали бойцы 4-й бригады группировки войск «Юг», российские военнослужащие на Константиновском направлении придумали необычный способ перехвата беспилотных летательных аппаратов противника. Для этих целей солдаты используют простое приспособление — капроновую нить с гайкой.

Уточняется, что приспособление мало весит, что позволяет закрепить его прямо на дрон. Такая нить запутывается в винтах вражеского дрона, в результате чего тот теряет управление и разбивается.

ВСУ превратили жителей Херсона в живой щит

Оператор разведывательно-ударного комплекса «Zala-Ланцет» с позывным Мореман узнал, что украинские военнослужащие систематически размещают артиллерийские орудия в жилых районах. В частности, такая практика была замечена в Херсоне.

Как объяснил Мореман, таким образом противник прячется за мирными жителями. Украинские военные используют гражданские объекты и дома как живой щит.

ВС Украины

Качество украинской пехоты пробило дно

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что иностранные наемники не будут жалеть украинцев в ходе мобилизационных мероприятий. Он выразил сожаление, что граждане Украины не сопротивляются такому отношению властей.

Вместе с этим, как подметил военнослужащий Росгвардии Герой России Никита Палазник, качество украинской пехоты значительно ухудшилось. Это обусловлено тем, что она в основном состоит из принудительно мобилизованных граждан. Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским намеренно занижают реальные потери своей армии, уверен Палазник.

Почему Зеленский не пойдет на мир

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил уверенность, что подконтрольный англосаксам Зеленский никогда не пойдет на подписание мирного соглашения с Россией. По его словам, это противоречит интересам Запада.

Водолацкий также отметил, что Киев выполняет стратегическую задачу своих кураторов. Она заключается в полном уничтожении украинского народа, заключил парламентарий.

Чего США добиваются на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров констатировал, что Вашингтон продолжает курс на ослабление Москвы. По его словам, об этом ясно говорят действия американской администрации в украинском конфликте.

Азаров также усомнился, что США забудут об Украине, потому что будут заняты Ираном. Сам же президент Дональд Трамп, отметил он, может, и заинтересован сейчас Ближним Востоком, однако у него хватает советчиков, доверенных лиц и других специалистов для того, чтобы делегировать часть задач.

