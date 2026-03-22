Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 09:56

Российские бойцы придумали необычный способ перехвата дронов

Бойцы ВС РФ начали применять капроновую нить с гайкой для перехвата дронов ВСУ

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие Вооруженных сил России на Константиновском направлении придумали необычный способ перехвата беспилотных летательных аппаратов противника, рассказали бойцы 4-й бригады группировки войск «Юг». Для этих целей солдаты используют простое приспособление — капроновую нить с гайкой, передают «Известия».

В районе 1,5 тыс. дронов [перехватили с помощью капроновой нити]. <...> За январь месяц мы подсчет специальный вели: чисто «Мавиков» (дронов Mavic. — NEWS.ru) одних 105 штук [перехватили], — отметил военнослужащий с позывным Череп.

Он уточнил, что приспособление мало весит, что позволяет закрепить его прямо на дрон. Такая нить запутывается в винтах вражеского дрона, в результате чего тот теряет управление и разбивается.

Ранее оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Викинг рассказал, что российские наземные робототехнические комплексы почти полностью заменили бойцов снабжения. По его словам, теперь они доставляют грузы непосредственно на передовые позиции на Константиновском участке фронта в Донбассе.

ВС РФ
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
СВО
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.