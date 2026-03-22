22 марта 2026 в 09:17

Несколько промышленных объектов загорелось под Киевом

В NASA зафиксировали возгорания на двух промышленных объектах под Киевом

Беспилотники атаковали три промышленных объекта в городе Бровары Киевской области в ночь с 21 на 22 марта, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные власти. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На месте ударов зафиксированы возгорания. Согласно данным сервиса NASA, отслеживающего термические аномалии из космоса, в районе Броваров в настоящее время наблюдаются два очага пожара.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские военные нанесли удары по украинским энергетическим и транспортным объектам, задействованным в обеспечении нужд Вооруженных сил Украины. Кроме того, поражению подверглись места расположения подразделений армии Украины и иностранных наемников в 137 районах.

Военный аналитик Андрей Марочко заявил, что российские вооруженные силы в скором времени могут нанести массированные удары по украинским военным объектам. По словам эксперта, на это указывает настораживающее затишье, установившееся в центральной части Украины. Аналитик не исключил, что российская армия готовится к атакам на объекты двойного назначения, которые Киев задействует для наращивания своего военного потенциала.

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

