Военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Потаповка в Сумской области Украины, заявили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск «Север».

В результате решительных действий подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Потаповка, — говорится в сообщении.

Ранее ВС РФ на Константиновском направлении придумали необычный способ перехвата украинских беспилотников. Для этих целей бойцы используют простое приспособление — капроновую нить с гайкой. Нить запутывается в винтах вражеского дрона, в результате чего тот теряет управление и разбивается.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ «перемалывают» подразделения ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики. По его словам, это позволит начать наступление на Константиновку. Марочко добавил, что армия РФ начала продвигаться северо-западнее у Часова Яра — между Веролюбовкой и Марково. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.