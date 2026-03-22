Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 12:15

Российская армия освободила новый населенный пункт под Сумами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Потаповка в Сумской области Украины, заявили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск «Север».

В результате решительных действий подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Потаповка, — говорится в сообщении.

Ранее ВС РФ на Константиновском направлении придумали необычный способ перехвата украинских беспилотников. Для этих целей бойцы используют простое приспособление — капроновую нить с гайкой. Нить запутывается в винтах вражеского дрона, в результате чего тот теряет управление и разбивается.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ «перемалывают» подразделения ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики. По его словам, это позволит начать наступление на Константиновку. Марочко добавил, что армия РФ начала продвигаться северо-западнее у Часова Яра — между Веролюбовкой и Марково. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сумская область
ВС РФ
Украина
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как им удалось?»: мощная атака Ирана напугала британцев
Суда для речного такси начали тестировать в российском регионе
Россиянка наказала мебельщиков на 1 млн рублей за игнор
Киркоров завел эксклюзивного карликового пуделя за 1,2 млн рублей
Военный аналитик уверен, что в 2026 году произойдет ядерный удар
Иранские ракеты почти стерли с лица земли израильскую Димону
Магнитные бури сегодня, 22 марта: что завтра, головные боли, бессонница
Богомаз подсчитал сбитые над Брянской областью украинские БПЛА
Беговая дорожка «зажевала» двухлетнего малыша
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Над регионами России сбили еще 74 беспилотника
ВСУ провалили атаку на российский регион
Два здания обрушились на людей в Стамбуле
На Западе раскрыли, почему азиатские союзники США «дали заднюю»
Коммунальщики спасли Хабаровск от ледяной угрозы
Силовики задержали админов Telegram-каналов за вымогательство
«В пределах разумного»: Бортников поставил на место спецслужбы Украины
Названа причина экстренного возвращения летевшего в Баку самолета
Андреева повторила разгромный рекорд Шараповой
Попавшая в шею шайба отправила вратаря НХЛ в больницу
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.