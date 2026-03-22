Опасный дрон под Белгородом, гибель мирных: как ВСУ атакуют РФ 22 марта

Системы противовоздушной обороны армии России успешно сбили 25 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать российские регионы, сообщили в Минобороны РФ. В результате обстрела Вооруженными силами Украины села Смородино в Белгородской области погибли мирные жительницы. Также на территорию региона вторгся украинский дрон «Дартс», который нес до 12 килограммов взрывчатки. Подробности об обстрелах ВСУ — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали Россию беспилотными летательными аппаратами в ночь на воскресенье, 22 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 25 вражеских БПЛА. Под удар попали Московская, Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская и Брянская области.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Житель Шебекино был ранен при атаке украинского дрона на легковой автомобиль

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино в Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и травму глаза. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В городе Шебекино в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и травму глаза. В медицинском учреждении ему была оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Как уточнил Гладков, в результате атаки транспортное средство было повреждено. При этом пострадавший мужчина отказался от предложенной ему госпитализации.

Мужчина получил ранение после удара ВСУ по селу Сачковичи в Брянской области

Сотрудник сельхозпредприятия получил ранения в результате атаки БПЛА в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, удар нанесен по селу Сачковичи Климовского района с использованием FPV-дронов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Очередные подлые преступления ВСУ. Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Сачковичи Климовского района в результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия АПХ „Мираторг“», — заявил руководитель области.

Мужчину доставили в медицинское учреждение. Ему оказали необходимую помощь. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Дрон «Дартс» с боевой частью в 12 килограммов перехватили в Белгородской области

Украинский беспилотник «Дартс», который нес до 12 килограммов взрывчатки, вторгся на территорию Белгородской области, сообщил представитель компании — разработчика переносного комплекса кинетического перехвата БПЛА «Елка». С помощью него вражеский дрон удалось обезвредить. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Московский комплекс перехвата БПЛА „Елка“ обезвредил опасный дрон-„электричку“ „Дартс“, который нес до 12 кг взрывчатки. В Белгородской области произошел редкий случай: контактный детонатор дрона сработал в момент перехвата», — говорится в сообщении

Уточняется, что «Елка» среагировала на угрозу мгновенно. В итоге «Дартс» сдетонировал в воздухе, беспилотник был полностью уничтожен.

Мирные жители погибли при обстреле села Смородино в Белгородской области

Тела еще двух погибших женщин были обнаружены под завалами социального объекта в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области, попавшего под удар Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования близким жертв атаки ВСУ. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Уточненная информация о последствиях обстрела ВСУ села Смородино Грайворонского округа. В результате этого вражеского удара погибли еще две мирные жительницы. Тела двух женщин извлечены из-под завалов», — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что в селе Смородино Грайворонского округа в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два человека. По словам главы региона, еще один местный житель получил тяжелые травмы. По предварительным сведениям, погибли две женщины.

