Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 16:15

ВСУ варварской атакой убили двух человек в российском приграничье

Гладков: два человека погибли в Грайворонском округе в результате удара ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Грайворонском округе в селе Смородино два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он также добавил, что еще один человек получил серьезные ранения.

В Грайворонском округе в селе Смородино в результате обстрела ВСУ два человека погибли, еще один получил ранения, — проинформировал Гладков.

По предварительным сведениям, погибшими стали две женщины. Гладков выразил от себя лично и от имени всех жителей Белгородской области глубокие соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что словами трудно передать боль утраты.

Еще одну женщину с множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в Грайворонскую ЦРБ. После стабилизации состояния планируется перевести ее в медицинское учреждение в Белгороде. Здание социального объекта разрушено полностью.

Ранее руководитель региона сообщал, что в Шебекинском округе Белгородской области в хуторе Бондаренков произошел удар со стороны ВСУ. Он уточнил, что при детонации беспилотного летательного аппарата пострадал мирный житель. Мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.

ВСУ
СВО
Вячеслав Гладков
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле пообещали обрушить на Иран огненный шквал в ближайшее время
Мужчина погиб при налете дронов ВСУ на российский регион
«Очень удивлен»: Трамп об отказе союзников помочь в войне с Ираном
Названа страна, которая окажет влияние на распад Украины
Военкомы сорвали свадьбу на Украине
Загадочный катер прибило к берегу Черного моря в Турции
Подросток испугался «декларирования для военкомата» и отдал украшения
Мужчину ранило в грудь при налете FPV-дрона на белгородское предприятие
Что известно о новой атаке ВСУ на Тульскую область
Украденные у России исторические документы выставили на продажу в Европе
Суд «прикрыл» интернет-магазин по незаконной продаже оружия
Гадалка не смогла избавить женщину от «сущности в спине» за 500 тыс. рублей
Лавров объяснил, как США относятся к урегулированию на Украине
Девочка погибла при пожаре в многоквартирном доме
В ЕС фразой о сильных и больших лидерах унизили Каллас и фон дер Ляйен
Сийярто раскрыл, когда Киев снимет нефтяную блокаду Будапешта
Ледяные дожди и холод до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«Должны уважать»: Лавров озвучил жесткое требование к США
Известный комментатор словами из басни Крылова описал ситуацию в «Спартаке»
Россия потребовала от ООН и МАГАТЭ оценки удара по Ирану
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.