ВСУ варварской атакой убили двух человек в российском приграничье

В Грайворонском округе в селе Смородино два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он также добавил, что еще один человек получил серьезные ранения.

По предварительным сведениям, погибшими стали две женщины. Гладков выразил от себя лично и от имени всех жителей Белгородской области глубокие соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что словами трудно передать боль утраты.

Еще одну женщину с множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в Грайворонскую ЦРБ. После стабилизации состояния планируется перевести ее в медицинское учреждение в Белгороде. Здание социального объекта разрушено полностью.

Ранее руководитель региона сообщал, что в Шебекинском округе Белгородской области в хуторе Бондаренков произошел удар со стороны ВСУ. Он уточнил, что при детонации беспилотного летательного аппарата пострадал мирный житель. Мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.