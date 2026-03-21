Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 20:54

Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ в Смородино

Гладков сообщил о гибели еще двух женщин при обстреле села Смородино

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Тела еще двух погибших женщин были обнаружены под завалами социального объекта в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области, попавшего под удар Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования близким жертв атаки ВСУ.

Уточненная информация о последствиях обстрела ВСУ села Смородино Грайворонского округа. В результате этого вражеского удара погибли еще две мирные жительницы. Тела двух женщин извлечены из-под завалов, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что в селе Смородино Грайворонского округа в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибли два человека. По словам главы региона, еще один местный житель получил тяжелые травмы.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по хутору Бондаренкову в Шебекинском округе. В результате взрыва беспилотного летательного аппарата пострадал мирный житель. Мужчина был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.