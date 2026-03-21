Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ в Смородино

Тела еще двух погибших женщин были обнаружены под завалами социального объекта в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области, попавшего под удар Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования близким жертв атаки ВСУ.

Тела двух женщин извлечены из-под завалов, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что в селе Смородино Грайворонского округа в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибли два человека. По словам главы региона, еще один местный житель получил тяжелые травмы.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по хутору Бондаренкову в Шебекинском округе. В результате взрыва беспилотного летательного аппарата пострадал мирный житель. Мужчина был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.