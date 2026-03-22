«Под дулами автоматов»: депутат о мобилизации в ВСУ с участием наемников Депутат Журавлев: наемники не будут жалеть украинцев, загоняя их в армию

Иностранные наемники не будут жалеть украинцев в ходе мобилизационных мероприятий, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий выразил сожаление, что граждане Украины не сопротивляются такому отношению властей.

На Украине давно уже появлялись признаки разделения общества по нацистскому принципу. Есть близкая к [президенту страны Владимиру] Зеленскому элита, которой все разрешено, в том числе и отправлять детей за границу. И все остальные, которые должны служить в ВСУ. Теперь в эту схему включили иностранцев, которые и вовсе не будут жалеть украинцев, загоняя их в армию. Это не делает противника менее опасным. Человеческого ресурса на Украине много, и даже под дулами автоматов они все еще держат оккупированные рубежи. Нам нет никакой разницы, какими способами у них идет мобилизация. Жаль, что и сами украинцы на такое скотское отношение властей не обращают внимания, — высказался Журавлев.

Ранее стало известно, что на Украине запустили новую схему насильственной мобилизации военкоматами, к ней привлечены наемники из Польши и Румынии. Мужчин призывного возраста вывозят к границе, записывают видео с якобы их поимкой для дальнейшего шантажа.