Демократ призвал свергнуть власть в США

Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис призвал к смене политического режима в Америке. В соцсети Х он написал, что это необходимо.

Демократ аргументировал это тем, что президент США Дональд Трамп и «республиканские радикалы» начали необдуманную войну на Ближнем Востоке. Он отметил, что цены на бензин выросли, миллиарды долларов утекают неизвестно куда и США стали небезопасны.

До этого стало известно, что рейтинг одобрения экономической политики Трампа опустился до рекордно низких значений на фоне беспокойства избирателей о росте цен. Издание Newsweek связывает падение показателей с военной операцией США и Израиля против Ирана, которая повлияла на стоимость жизни в стране.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в поддержку действий американского лидера Дональда Трампа против Ирана. Он также заявил, что Тегеран якобы был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы. При этом Рютте признал, что не может оценить, чем закончится военная операция. Он отметил, что кампания находится на начальном этапе.