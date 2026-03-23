Су-35 из засады устроил охоту на самолет ВСУ

Украинский БПЛА-разведчик стал свидетелем эффектного боевого эпизода, передает Telegram-канал «Осведомитель». В публикации говорится, что прятавшийся на сверхмалой высоте истребитель ВКС России стремительно поднялся в небо, чтобы пустить ракету «воздух — воздух» по появившемуся в зоне досягаемости самолету противника. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Судя по силуэту, охотился Су-35, указали авторы материала. Они отметили, что его скороподъемность на форсаже 250 метров в секунду. Российские тяжелые истребители поколения 4++ — главный кошмар украинской авиации, сказано в статье.

Ранее оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Викинг рассказал, что российские наземные робототехнические комплексы почти полностью заменили бойцов снабжения. По его словам, теперь они доставляют грузы непосредственно на передовые позиции на Константиновском участке фронта в Донбассе.

До этого подразделения группировки войск «Север» провели зачистку более 300 зданий и подвальных помещений в населенном пункте Сопычь Сумской области. Как информировали в пресс-службе Минобороны РФ, операторы беспилотных систем в ходе операции выявляли и уничтожали боевую технику и живую силу украинских формирований.