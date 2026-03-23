Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 03:45

Су-35 из засады устроил охоту на самолет ВСУ

Су-35 Су-35 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский БПЛА-разведчик стал свидетелем эффектного боевого эпизода, передает Telegram-канал «Осведомитель». В публикации говорится, что прятавшийся на сверхмалой высоте истребитель ВКС России стремительно поднялся в небо, чтобы пустить ракету «воздух — воздух» по появившемуся в зоне досягаемости самолету противника. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Судя по силуэту, охотился Су-35, указали авторы материала. Они отметили, что его скороподъемность на форсаже 250 метров в секунду. Российские тяжелые истребители поколения 4++ — главный кошмар украинской авиации, сказано в статье.

Ранее оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Викинг рассказал, что российские наземные робототехнические комплексы почти полностью заменили бойцов снабжения. По его словам, теперь они доставляют грузы непосредственно на передовые позиции на Константиновском участке фронта в Донбассе.

До этого подразделения группировки войск «Север» провели зачистку более 300 зданий и подвальных помещений в населенном пункте Сопычь Сумской области. Как информировали в пресс-службе Минобороны РФ, операторы беспилотных систем в ходе операции выявляли и уничтожали боевую технику и живую силу украинских формирований.

ВСУ
ВС РФ
военные
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В девятиэтажном доме в Москве вспыхнул пожар
Америка ускорила переброску тысяч морпехов и ВМС к берегам Ирана
Золотой запас ЦБ упал до минимума с марта 2022 года
ВСУ атаковали порт Приморска в Ленобласти
Над Ленобластью уничтожено 35 украинских БПЛА с начала атаки
В Приморье бревно насмерть придавило ребенка
В США усомнились в стойкости Зеленского
Маткапитал в России предложили увеличить
Россиянам рассказали, когда их ждут длинные выходные
Ограничения в Ленобласти повлияли на полеты в Калининград
Раскрыты регионы и отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Росавиация ограничила рейсы в еще двух российских аэропортах
Су-35 из засады устроил охоту на самолет ВСУ
Что известно о переносе выходного дня на 31 декабря в России
В Минздраве озвучили размер живота, при котором ставят диагноз «ожирение»
Иранский телецентр подвергся мощному удару с воздуха
Цена на золото упала до минимума с начала февраля 2026 года
Россиян предупредили о штрафах за сушку вещей
«Уберите его, идиоты»: в Британии высказались о нервном срыве Трампа
Сколько жителей Курской области еще находятся на Украине
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.