На Александра Серова подали в суд Александр Серов может предстать перед судом по вопросу воспитания детей

Иск к певцу Александру Серову, касающийся вопросов воспитания детей, зарегистрирован в одном из судов Москвы, передает РИА Новости. Согласно документам, заявление было подано 7 ноября и отнесено к категории споров по семейным отношениям, а именно по вопросу воспитания детей.

Какие именно требования заявлены в иске и кто является истцом, в материалах не раскрывается. Дата рассмотрения дела пока не назначена. На имя Серова оформлено действующее ИП. Основным видом деятельности значатся творческие услуги, работа в сфере искусства и организация развлекательных мероприятий.

