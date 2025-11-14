Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 09:05

На Александра Серова подали в суд

Александр Серов может предстать перед судом по вопросу воспитания детей

Александр Серов Александр Серов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Иск к певцу Александру Серову, касающийся вопросов воспитания детей, зарегистрирован в одном из судов Москвы, передает РИА Новости. Согласно документам, заявление было подано 7 ноября и отнесено к категории споров по семейным отношениям, а именно по вопросу воспитания детей.

Какие именно требования заявлены в иске и кто является истцом, в материалах не раскрывается. Дата рассмотрения дела пока не назначена. На имя Серова оформлено действующее ИП. Основным видом деятельности значатся творческие услуги, работа в сфере искусства и организация развлекательных мероприятий.

Ранее Тушинский суд Москвы отклонил иск к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства. Он был подан в мае, суду понадобилось четыре заседания, чтобы принять решение. Никакие детали иска не приводятся.

До этого стало известно, что звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев подал исковое заявление о расторжении брака со своей супругой актрисой Татьяной Арнтгольц. При этом сам артист прежде называл эту информацию слухами. В браке они были с 2020 года, в 2021 году у них родился сын Данила.

суды
шоу-бизнес
Александр Серов
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области назвали последствия ночной атаки ВСУ
В Южной Корее раскрыли, где будет строиться АПЛ для войск страны
С бывшего депутата думы Мегиона взыскали более 26 млн рублей
Клиенты Ozon теперь могут оставить чаевые работникам ПВЗ
Набиуллина рассказала о молниеносной экономике России
Онищенко поставил точку в вопросе мытья сырой курицы
Высокопоставленные сотрудники ФСИН стали фигурантами уголовных дел
Россиянам напомнили о крупных штрафах за содержание животных в квартирах
Зверски убивавшего целые семьи маньяка парализовало в колонии
«Стало для нас сюрпризом»: почка свиньи «атаковала» человека
В Госдуме рассказали о состоянии международной торговли России
На Александра Серова подали в суд
Осенний промысел: как охотиться на бобра? Научим, когда и где искать зверя
Алена Аверочкина из Совкомбанка вошла в топ-10 руководителей МСП
Глава Краснодарского края раскрыл последствия атаки БПЛА на регион
Украинские спецслужбы следили за российским чиновником через вазу-шпион
В Приморье арестовали мужчину за сбыт ядовитого вещества
Аэропорт Оренбурга повторно ввел ограничения на полеты
В Уфе задерживаются более 20 ночных и утренних авиарейсов
ВСУ ударили дронами по гражданским объектам в Саратове
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.