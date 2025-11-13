Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суд отклонил иск к Гузеевой о защите чести и достоинства

Лариса Гузеева Лариса Гузеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тушинский суд Москвы отклонил иск к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. Там отметили, что он был подан в мае, суду понадобилось четыре заседания, чтобы принять решение.

Решением суда в удовлетворении иска Виктории Зигрист к Ларисе Гузеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации отказано, — отметили в суде.

При этом никаких деталей в публикации не раскрывается. О причине подачи иска также информации не поступало.

До этого телеведущая намекнула в соцсетях на лицемерие и непорядочность телеведущей Леры Кудрявцевой после выхода выпуска шоу «Звезды сошлись», где обсуждался скандал с виллами на Бали от застройщика Сергея Домогацкого. Гузеева заявила, что сама Кудрявцева далеко не чужой человек бизнесмену. Однако, по словам актрисы, этот факт не был озвучен в студии программы.

Гузеева призналась также, что сама стала жертвой аферы со строительством вилл на острове Бали. На видео артистка отвергла свою вину и причастность, напомнив при этом, что помимо нее скандальный проект застройщика Сергея Домогацкого рекламировали и другие знаменитости.

