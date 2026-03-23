Наследство Градского: кто его делит — скандалы, суды, когда поставят точку

Александр Градский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Адвокат Марины, вдовы Александра ГрадскогоМарины Лариса Широкова в эксклюзивном комментарии NEWS.ru рассказала о реальном, по ее словам, положении дел в истории с наследством народного артиста России. Александр Градский ушел из жизни осенью 2021 года, ему было 72 года.

Признана ли вдова Градского «недобросовестной наследницей»

Широкова отметила, что после смерти Александра Борисовича его бывшая супруга Ольга и старшие дети «развязали войну за наследство» с вдовой артиста Мариной Владимировной и малолетними детьми. Они обращались в суды с различными исками, кроме того, участвовали в многочисленных шоу на телевидении, добавила юрист. По ее словам, практически все из заявленных «к Марине Владимировне и ее детям исковых требований были отклонены судами».

«В удовлетворении иска о признании вдовы якобы недостойной наследницей полностью отказано всеми судебными инстанциями, включая Верховный суд РФ. Более того, в пользу Марины Владимировны уже даже взысканы понесенные ею судебные расходы. Данные об этом деле и о его исходе есть в открытой картотеке судов всех инстанций. Таким образом, данный вопрос полностью закрыт в правовом поле», — отметила адвокат.

Кем и для чего затронуты интересы ребенка

Широкова пояснила, что в удовлетворении иска об оспаривании отцовства в отношении одного из младших сыновей истцам было также отказано первой, апелляционной и кассационной судебными инстанциями. Таким образом, решение суда уже давно вступило в законную силу, отмечает юрист.

Александр Градский и Марина Коташенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Она подчеркнула, что сведений о данном деле нет в открытой картотеке судов. «Это особо чувствительная категория дел, затрагивающая интересы ребенка. По этой причине закон для данной категории дел требует не только проведения судебного процесса в закрытом режиме, но и карточку дела на сайте приводить в обезличенном виде — без указания фамилии ребенка. Несмотря на эти жесткие процессуальные ограничения, адвокат противоположной стороны публично озвучил в СМИ имя ребенка, в отношении которого ими оспаривалось отцовство», — возмущается юрист.

Эти сведения стали достоянием круга общения мальчика — его учителей, друзей, одноклассников и их родителей, чем, безусловно, ему был причинен вред, уточнила адвокат. Таким образом, по ее мнению, грубо нарушена профессиональная адвокатская этика. «Дело при этом уже проиграно, и решения судов вступили в законную силу».

В отношении Марины Владимировны Градской не было возбуждено ни одного уголовного дела, также подчеркнула Лариса Широкова.

Планирует ли вдова Градского обращаться в Верховный суд

Сведения о том, что 70% имущества Александра Борисовича досталось его прежней семье, не соответствуют действительности и опровергаются материалами дела, добавила адвокат.

Бывшей жене Градского Ольге, с которой он развелся более 20 лет назад, действительно была выделена доля в наследстве [супружеская доля], но не в том объеме, в котором озвучил представитель противоположной стороны, отметила адвокат. По ее словам, речь идет о доле в той части имущества, единственным собственником которого был указан Александр Борисович.

Ольга Градская и Александр Градский Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

«В любом случае, по данному делу еще рано ставить точку. Очень серьезные нарушения будут являться предметом отдельного рассмотрения в Верховном суде РФ, соответствующую жалобу мы уже готовим. В жалобе, кроме прочего, мы обращаем внимание суда на то, что бывшая супруга намеренно заявила свои права на имущество, дождавшись смерти Александра Борисовича, когда он уже не мог ни возразить ей, ни представить имеющиеся у него доказательства. А таковые у него могли иметься, поскольку он всегда исходил из того, что раздел имущества с бывшей женой завершен», — отметила адвокат.

В период развода Александра Градского с Ольгой соглашение о разделе имущества не требовало обязательного нотариального удостоверения, не было и единого реестра брачных договоров, напомнила Широкова. Из нынешних же решений суда [частично — в пользу бывшей жены] получается, что любая бывшая жена может после смерти супруга заявить права на имущество без какого-либо ограничения по срокам, отметила адвокат.

«Это очень тревожная позиция, способная породить целую волну исков от бывших жен умерших граждан. И мы уже наблюдаем зарождение этой тенденции. Полагаем, что Верховный суд РФ детально разберется в деле о наследстве Александра Борисовича Градского, как это было в другом нашумевшем деле — Долиной — Лурье», — уточнила представитель вдовы Градского.

