Стало известно, почему третья жена Градского смогла получить его наследство

Третья жена композитора Александра Градского Ольга смогла получить наследство законным путем, рассказала NEWS.ru адвокат Майя Шевцова. Это имущество, которое было приобретено в законном браке с артистом. Адвокат уточнила, что несмотря на то, что Градский и Ольга развелись в 2001 году, трехлетний срок исковой давности, в течение которых супруга имеет право требовать свою долю имущества, исчисляется не сразу после развода, а с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права на наследство.

Согласно статье 34 Семейного кодекса РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, независимо от того, на чье имя оно оформлено. При разводе это имущество подлежит разделу. Срок исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов составляет три года, но он исчисляется не с момента развода, а с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 38 СК РФ, ст. 200 ГК РФ), — сказала адвокат.

С 2021 года, когда умер Градский, начались суды за его наследство. В итоге в 2023 году по решению суда свои доли получили вдова Марина Коташенко и ее дети, а также старшие дети, которые родились в браке с Ольгой. Сама же Ольга ничего не получила. Майя Шевцова отметила, что до смерти Градского право собственности третьей жены носило «спящий» характер. Но с момента его смерти все имущество, включая принадлежащую ей часть, должно было поступить в наследственную массу, чтобы быть разделенным между наследниками по закону или по завещанию, которого Градский не оставил.

Таким образом, смерть бывшего супруга стала тем моментом, когда она узнала о нарушении своего права — ее имущество начали делить без ее согласия. Скорее всего, она подала в суд не иск о признании права на наследство, а иск о признании права собственности на ½ долю в конкретных объектах имущества, приобретенных в период брака и иск о выделе этой супружеской доли из состава наследственной массы, — заявила адвокат.

Ранее Ольга Градская подавала ходатайство, в котором просила исключить из наследства 1/2 долю имущества, которое было нажито в браке, и признать за ней право на собственность. Помимо этого, в иске шла речь об авторских правах на произведения Градского. После того, как ее ходатайство было отклонено, Ольга Градская подала апелляцию. В итоге апелляционный суд Москвы удовлетворил иск Ольги Градской и отменил все решения предыдущих инстанций.