Где теперь живет Долина: почему ее увезли на скорой — при чем здесь Лурье

Певица Лариса Долина переехала в квартиру в элитном жилищном комплексе в Гагаринском районе Москвы, пишет Telegram-канал Mash. По данным издания, артистка арендует квартиру площадью 235 квадратных метров за 700 тысяч рублей в месяц. NEWS.ru побывал в новом «доме Долиной».

Где находится новый «дом Долиной»

Полтора года назад Долина под влиянием мошенников продала свою квартиру в Ксеньинском переулке в Хамовниках. Верховный суд подтвердил права на недвижимость покупательницы Полины Лурье. Артистка выехала из любимого гнездышка. В беседе с NEWS.ru она говорила, что нашла хорошую жилплощадь в аренду, возможно, со временем ее выкупит. Адрес своего нового места жительства народная артистка РФ не называла.

Mash выяснил, что исполнительница обосновалась в элитном ЖК в Гагаринском районе.

От станции метро «Воробьевы горы» до комплекса премиум-класса около 15 минут пешком. Для Долиной близость к метро не имеет значения, она передвигается на автомобиле с водителем. Поездка до Государственного Кремлевского дворца займет около 20 минут. Из Ксеньинского переулка путь занимал чуть меньше.

Дом 21-этажный, построен в 2007 году. По сути, это два больших высотных здания на расстоянии 15–20 метров друг от друга. Они объединены галереей. Рядом развитая инфраструктура — поликлиники, бассейн, парк и пруд, много магазинов.

На небольшой придомовой территории ЖК идеальная чистота. Вход в подъезд украшают большие бирюзовые камни в клумбе, похожие на гигантские изумруды. В просторном холле декоративные цветы, большие аквариумы с рыбками, бильярд, цифровое пианино. За стойкой ресепшен — два охранника, наблюдающие через видеокамеры.

«Пишут бред о нашем доме. Что у нас якобы жил актер Стивен Сигал. Да никогда он у нас тут не жил. Не мешайте, мы очень заняты», — сказал один из них.

А вот сотрудник службы уборки подтвердил, что видел тут Долину. Она ему понравилась: вежливая. «Милая приятная женщина. Я поздоровался с ней, и она поздоровалась. Здесь все воспитанные, культурные. В доме очень тихо. Хороший дом — это же премиум», — с гордостью подчеркнул он.

На каких условиях Долина может купить здесь жилье

Лариса Долина снимает квартиру площадью 235 квадратных метров и платит аренду — от 700 тысяч рублей в месяц, пишет Mash. По их информации, владельцем жилплощади является топ-менеджер крупнейшей энергетической компании.

Квартира в этом доме почти такого же метража выставлена на продажу за 230 млн рублей. Это в два раза выше стоимости бывшей квартиры Долиной.

Риелтор Олег Самойлов предположил, что с переездом артистка не потеряла в комфорте.

«Хамовники считаются „серебряной милей“. То есть, с точки зрения „понтов“, наверное, Хамовники покруче. Но значительное количество людей осознанно выбирают, например, район Воробьевых гор. И абсолютно об этом не жалеют», — сказал Самойлов.

Он добавил, что выкуп арендованной квартиры является распространенной практикой в сегменте элитной недвижимости. В стоимость жилплощади, как правило, засчитываются и выплаченные за аренду средства. Продавцы готовы идти на уступки покупателям, ведь тех, кто может позволить себе премиум-недвижимость, немного. В массовом сегменте такие сделки, максимально удобные для покупателей, являются редкостью.

Что со здоровьем Долиной, при чем здесь Лурье

29 апреля Ларисе Александровне стало плохо в арендованной квартире, и она вызвала скорую помощь из-за сильной боли в спине. По информации издания, артистка несколько часов лежала на кровати и не могла встать, резкая боль отдавала в ногу.

Позже певицу госпитализировали в больницу и поставили несколько диагнозов. К настоящему времени ее выписали.

Директор исполнительницы Сергей Пудовкин сообщил, что с Ларисой Александровной уже все в порядке, «все под контролем», она не в больнице. Врач-реабилитолог Александр Шишонин пояснил NEWS.ru, что проблемы со спиной (остеохондроз) часто возникают на фоне стресса. Суды с Полиной Лурье из-за квартиры могли всерьез «обрушить» здоровье артистки, отметил доктор.

«Стресс начинается — мышца шейная сжимается, нарушается кровоснабжение. Соответственно, страдают связки, позвонки, диски межпозвонковые начинают „сползать“ — сдавливают нервы, сосуды. [Как следствие], боли, может давление подниматься», — сказал он.

Шишонин добавил, что пациентов лечат по классической схеме — назначают обезболивающие препараты, лечебную гимнастику.

«Я главный Козел страны». Киркоров о браке с Пугачевой, Галкине, Баскове

Умер Пиманов: шок семьи, реакция Путина — что будет с «Человеком и законом»

Новый бренд косметики, спортзал, суды: как живет больная раком Лерчек

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не совсем курортный город»: раскрыт истинный мотив атак ВСУ на Туапсе
В Саратове умер ветеран Советско-японской войны
Лисовец рассказал о самочувствии после сообщений об онкологии
Табличка в честь Дудаева продержалась в Львове всего неделю
Носов назвал несчастным случаем инцидент на Кадыкчанском разрезе
Полковник назвал главную ценность освобожденной ВС РФ Покаляной
Стало известно, сколько в России многодетных семей
Мужчина обстрелял машину с ребенком в Киеве
Жара до +21 градуса и чистое небо: погода в Москве в конце недели
Пакистан получил от Ирана новый вариант предложений по диалогу с США
Раскрыты подробности новой атаки БПЛА на Туапсе
Носов раскрыл детали спасательной операции на Кадыкчанском разрезе
Туристы три часа сидят в сломанном ретропоезде в Карелии
Будет кузькина мать! Трамп закроет Ормуз и Баб-эль-Мандеб — ЕС и КНР конец?
Вучич ответил на слухи о получении изотопов для ядерного оружия
Полиция Турции применила слезоточивый газ для разгона первомайских акций
Где теперь живет Долина: почему ее увезли на скорой — при чем здесь Лурье
Синоптик рассказала, жителей какого региона ожидает «майская зима»
Французский биатлонист пополнил свою коллекцию олимпийским золотом Устюгова
Раскрыто состояние раненных при атаке ВСУ детей из Запорожья
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

