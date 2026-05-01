Где теперь живет Долина: почему ее увезли на скорой — при чем здесь Лурье

Где теперь живет Долина: почему ее увезли на скорой — при чем здесь Лурье

Певица Лариса Долина переехала в квартиру в элитном жилищном комплексе в Гагаринском районе Москвы, пишет Telegram-канал Mash. По данным издания, артистка арендует квартиру площадью 235 квадратных метров за 700 тысяч рублей в месяц. NEWS.ru побывал в новом «доме Долиной».

Где находится новый «дом Долиной»

Полтора года назад Долина под влиянием мошенников продала свою квартиру в Ксеньинском переулке в Хамовниках. Верховный суд подтвердил права на недвижимость покупательницы Полины Лурье. Артистка выехала из любимого гнездышка. В беседе с NEWS.ru она говорила, что нашла хорошую жилплощадь в аренду, возможно, со временем ее выкупит. Адрес своего нового места жительства народная артистка РФ не называла.

Mash выяснил, что исполнительница обосновалась в элитном ЖК в Гагаринском районе.

От станции метро «Воробьевы горы» до комплекса премиум-класса около 15 минут пешком. Для Долиной близость к метро не имеет значения, она передвигается на автомобиле с водителем. Поездка до Государственного Кремлевского дворца займет около 20 минут. Из Ксеньинского переулка путь занимал чуть меньше.

Дом 21-этажный, построен в 2007 году. По сути, это два больших высотных здания на расстоянии 15–20 метров друг от друга. Они объединены галереей. Рядом развитая инфраструктура — поликлиники, бассейн, парк и пруд, много магазинов.

На небольшой придомовой территории ЖК идеальная чистота. Вход в подъезд украшают большие бирюзовые камни в клумбе, похожие на гигантские изумруды. В просторном холле декоративные цветы, большие аквариумы с рыбками, бильярд, цифровое пианино. За стойкой ресепшен — два охранника, наблюдающие через видеокамеры.

«Пишут бред о нашем доме. Что у нас якобы жил актер Стивен Сигал. Да никогда он у нас тут не жил. Не мешайте, мы очень заняты», — сказал один из них.

А вот сотрудник службы уборки подтвердил, что видел тут Долину. Она ему понравилась: вежливая. «Милая приятная женщина. Я поздоровался с ней, и она поздоровалась. Здесь все воспитанные, культурные. В доме очень тихо. Хороший дом — это же премиум», — с гордостью подчеркнул он.

На каких условиях Долина может купить здесь жилье

Лариса Долина снимает квартиру площадью 235 квадратных метров и платит аренду — от 700 тысяч рублей в месяц, пишет Mash. По их информации, владельцем жилплощади является топ-менеджер крупнейшей энергетической компании.

Квартира в этом доме почти такого же метража выставлена на продажу за 230 млн рублей. Это в два раза выше стоимости бывшей квартиры Долиной.

Риелтор Олег Самойлов предположил, что с переездом артистка не потеряла в комфорте.

«Хамовники считаются „серебряной милей“. То есть, с точки зрения „понтов“, наверное, Хамовники покруче. Но значительное количество людей осознанно выбирают, например, район Воробьевых гор. И абсолютно об этом не жалеют», — сказал Самойлов.

Он добавил, что выкуп арендованной квартиры является распространенной практикой в сегменте элитной недвижимости. В стоимость жилплощади, как правило, засчитываются и выплаченные за аренду средства. Продавцы готовы идти на уступки покупателям, ведь тех, кто может позволить себе премиум-недвижимость, немного. В массовом сегменте такие сделки, максимально удобные для покупателей, являются редкостью.

Что со здоровьем Долиной, при чем здесь Лурье

29 апреля Ларисе Александровне стало плохо в арендованной квартире, и она вызвала скорую помощь из-за сильной боли в спине. По информации издания, артистка несколько часов лежала на кровати и не могла встать, резкая боль отдавала в ногу.

Позже певицу госпитализировали в больницу и поставили несколько диагнозов. К настоящему времени ее выписали.

Директор исполнительницы Сергей Пудовкин сообщил, что с Ларисой Александровной уже все в порядке, «все под контролем», она не в больнице. Врач-реабилитолог Александр Шишонин пояснил NEWS.ru, что проблемы со спиной (остеохондроз) часто возникают на фоне стресса. Суды с Полиной Лурье из-за квартиры могли всерьез «обрушить» здоровье артистки, отметил доктор.

«Стресс начинается — мышца шейная сжимается, нарушается кровоснабжение. Соответственно, страдают связки, позвонки, диски межпозвонковые начинают „сползать“ — сдавливают нервы, сосуды. [Как следствие], боли, может давление подниматься», — сказал он.

Шишонин добавил, что пациентов лечат по классической схеме — назначают обезболивающие препараты, лечебную гимнастику.

