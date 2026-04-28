Mash: Долиной стало плохо в московской квартире

Telegram-канал Mash сообщил, что певице Ларисе Долиной стало нехорошо в ее квартире в столице. По информации авторов, она вызвала скорую из-за сильной боли в спине.

На канале рассказали, что артистка якобы несколько часов лежит на кровати и не может встать. Mash сообщил, что резкие боли отдают певице в ногу.

Ранее Долина выступила на творческом вечере известного юриста и руководителя московского театра «Неформат» Михаила Барщевского. Она исполнила композицию «Стена», которая, по словам Барщевского, оказалась близка обоим благодаря своему глубокому смыслу.

