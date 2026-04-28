Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 19:22

Директор Долиной раскрыл, что на самом деле с самочувствием певицы

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народная артистка России Лариса Долина чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин. Так он прокомментировал появившиеся в Сети публикации о плохом самочувствии исполнительницы.

Состояние Ларисы Долиной хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь. Большинству, особенно журналистам, психологическая. Если серьезно, то все нормально. Спасибо за беспокойство, — сказал Пудовкин.

Он подчеркнул, что существует этика сохранения персональных данных, особенно тех, которые касаются медицины, и призвал уважать друг друга и артистов, которые тоже живые люди. Пудовкин также заявил, что выступление Долиной, запланированное на 29 апреля в Москве, состоится без изменений.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Долиной стало нехорошо в ее квартире в столице. По информации авторов, она вызвала бригаду скорой помощи из-за сильной боли в спине. На канале рассказали, что артистка якобы несколько часов лежит на кровати и не может встать, поскольку резкие боли отдают певице в ногу.

Шоу-бизнес
Лариса Долина
Россия
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.