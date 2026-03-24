«Превратила болезнь в маркетинг»: почему люди не верят больной раком Лерчек

Гражданский муж Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини анонсировал запуск ее нового бизнеса. Известие вызвало волну негодования, действия блогера назвали «прогревом» на болезни. Почему Чекалина при четвертой стадии рака продолжает вести обычный образ жизни и отчего — несмотря на неопровержимые доказательства онкозаболевания — ей не верят, выяснил NEWS.ru.

Почему пользователи по прежнему не верят Лерчек

Когда возлюбленный Валерии Луис в своих соцсетях сообщил, что она больна раком четвертой степени с метастазами, многие в это не поверили. Пользователи восприняли информацию о болезни Лерчек как попытку с ее стороны уйти от уголовного преследования и суда. Ранее на Чекалину было возбуждено уголовное дело, ей вменяют вывод денежных средств за границу, что грозит реальным сроком.

Когда стало известно, что Валерия действительно проходит лечение в государственном онкологическом центре имени Н. Н. Блохина, людей, сомневающихся в ее болезни, не стало меньше.

Скептиков смущает многое в истории Валерии. Она прекрасно выглядит — сияющая кожа, здоровые волосы — и физически активна. Лерчек записывает видеоролики, которые Луис выкладывает у себя в блоге. Она сходила в отделение полиции, написав жалобу на следователей, которые, по мнению Чекалиной, не согласовывали ей визиты к врачам во время домашнего ареста.

Сомнения скептиков вызывает даже тот факт, что блогер при раке желудка питается блинчиками: в одном из роликов она говорит об этом.

Валерия Чекалина (Лерчек) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Действительно ли болезнь стала «маркетингом»

Очередную волну негодования у пользователей Сети вызвала новость о запуске Лерчек линейки косметических средств. Об этом в своем блоге также сообщил Луис.

«Неужели вы думаете, что это время Лера просто сидела? Это же наша Лера. И я был все это время с ней рядом и поддерживал. Все происходило на моих глазах. Это был сложный путь. И мы сделали все с нуля. Поэтому у вас еще будет возможность полюбить новый и более сильный бренд. Такой же, как и она!» — написал аргентинец.

Он также напомнил подписчикам, что Валерия вышла из предыдущего косметического бизнеса и не несет за него ответственности.

Сейчас Чекалина находится дома с детьми. Луис показал, как она кормит и купает новорожденного сына. Сквиччиарини сообщил, что после первых сеансов терапии от рака она стала чувствовать себя лучше. Уже неделю обходится без сильных обезболивающих и может сама ходить. Ранее из-за метастаз в костях блогер передвигалась на инвалидной коляске.

Пользователи назвали хорошие новости «прогревом аудитории» перед выпуском нового продукта, маркетингом на страшной болезни. «Четвертая стадия рака, метастазы, сломанная спина и химия — казалось бы, время для тишины? Нет, время для „прогрева“! Главная забота: как презентовать новую косметику? Математика цинизма: долги погашены. Судимость снята. Бренд готов. Болезнь стала маркетингом, а драма — ширмой. Финал предсказуем: уехать из РФ и жить на money laundering (отмывание денег. — NEWS.ru). Гениально? Пожалуй. Этично? Ни капли. Цирк продолжается», — написала одна из пользовательниц Сети.

Валерия Чекалина (Лерчек) и Луис Сквиччиарини Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как должен выглядеть больной с четвертой стадией рака

Многие пользователи не верят, что человек с четвертой стадией и метастазами может хорошо выглядеть и быть активным, как Чекалина. Онколог Евгений Черемушкин пояснил NEWS.ru, что это ошибочные представления: больной даже в четвертой стадии не обязан выглядеть живым мертвецом. «Болезнь у Валерии была практически бессимптомной, определена в четвертой стадии, значит, она развивалась очень быстро. При быстром развитии не успевает возникнуть симптом интоксикации, слабость, потеря веса и прочее. При хорошем обеспечении лекарствами и правильном подходе врачей начало химиотерапии переносится вполне нормально», — сказал Черемушкин.

Онколог пояснил, что блинчики — это, конечно, не лучшее питание для онкобольной, однако при отсутствии непроходимости желудка и тошноты из-за интоксикации допустимое: Валерия может их есть. В том, что Лерчек не удалили опухоль, по словам Черемушкина, тоже нет ничего странного.

«Операция делается в том случае, если является основным методом лечения. Например, если есть непроходимость [желудка или кишечника] и человек не может питаться. Если же стоит задача остановить рост опухоли в других зонах — в легких, в печени, в головном мозге и так далее, — то в оперировании желудка нет смысла», — отметил врач.

Онколог добавил, что негативные последствия химиотерапии обычно появляются спустя примерно два месяца после начала лечения, следовательно, Валерия «еще долго сможет демонстрировать такое поведение, [свойственное здоровому человеку]». По его мнению, не стоит также исключать, что Чекалина бравирует перед публикой. «Она публичный человек и поддерживает имидж [жизнерадостной девчонки]. Если она будет говорить про лечебную диету и свои страдания, то это будет неинтересно. А про блинчики — интересно», — предположил врач.

Справедливо ли Лерчек хейтят

Психолог Анна Рязанова связала хейт в адрес Лерчек с кризисом доверия у общества к блогерам, которые каждое большое событие своей жизни выносят на публику и зарабатывают на этом. «Мы видим, как блогеры рыдают о расставании или проводят гендер-пати, а потом продают свои услуги. Они попадают в болевые точки аудитории, чтобы лучше продать свой продукт. Люди перестают верить, потому что видят хайп на событиях. Сейчас происходит кризис доверия к тем, кто живет напоказ», — пояснила специалист.

Психолог добавила, что многие люди в своей семье или окружении сталкивались с онкологией и смертями из-за этого заболевания. «Те, у кого много непрожитых эмоций по поводу утраты близкого и кто застрял в фазе гнева, обрушиваются на тех, кто показушно — по их мнению — борется с болезнью. Людям кажется, что возможности в борьбе с болезнью „простого человека“ и блогеров, которые закрывают долги в 176 млн рублей, несопоставимы. Это рождает агрессию», — сказала психолог.

Валерия Чекалина (Лерчек) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рязанова напомнила слова академика Александра Асмолова о том, что при наличии великой цели возможен феномен так называемой отложенной смерти: надежда делает болезнь преодолимой. У Валерии Чекалиной четверо детей — младший родился меньше месяца назад — и есть любимый человек. «Это мотивирует ее», — резюмировала эксперт.

«Я хочу жить, и я буду жить», — пообещала блогер в одном из видео.

