«Мы сделали все с нуля»: возлюбленный Лерчек о запуске с ней нового бренда Возлюбленный Лерчек сообщил о запуске с блогершей нового бренда

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) запустит новый бренд, сообщил ее возлюбленный хореограф Луис Сквиччиарини в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). По его словам, он помогал ей начать все с нуля.

Неужели вы думаете, что за это время Лера просто сидела. Это же наша Лера. И я был все это время с ней рядом и поддерживал. Все происходило на моих глазах. Это был сложный путь. И мы сделали все с нуля. Поэтому у вас еще будет возможность полюбить новый и более сильный бренд. Такой же, как и она! — заявил он.

Ранее Сквиччиарини сообщил, что Чекалина столкнулась с проблемами со зрением. По словам хореографа, его возлюбленная прошла первый курс химио- и иммунной терапии. Всего их будет девять.

Также адвокаты блогерши заявили, что следователь четыре раза отказал ей в посещении частных клиник во время домашнего ареста по делу о выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты. В частности, по их словам, два отказа касались клиники «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте.