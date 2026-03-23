«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии

Возлюбленный Лерчек рассказал, что у нее начались проблемы со зрением

Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
У блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) начались проблемы со зрением, сообщил ее возлюбленный, хореограф Луис Сквиччиарини в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). По его словам, она прошла первый курс химио- и иммунной терапии. Всего их будет девять.

Правый глаз пока не видит полностью, но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии. Но она все равно улыбается и не унывает. И благодарит вас за поддержку, — рассказал он.

Ранее онколог Евгений Черемушкин выразил мнение, что процедура экстракорпорального оплодотворения, которую прошла Лерчек, не может повлиять на возникновение опухоли, но способна ускорить рост уже существующего новообразования. Также он отметил, что последствия поздних беременностей могут быть не только для матери, но и для ребенка.

Блогер и бизнесмен Артем Чекалин заявил, что не завидует Лерчек, которую освободили от судебных заседаний по состоянию здоровья. По его словам, он лично не общается с бывшей женой, но знает о состоянии экс-возлюбленной от общих детей. 23 марта в Гагаринском суде Москвы состоялось заседание по делу Чекалина, которое перенесли.

«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
Путин подписал закон о лимите на штрафы за отсутствие ОСАГО
«Замаскированная угроза»: раскрыта цель слов Трампа о перемирии с Ираном
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
