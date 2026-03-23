«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии Возлюбленный Лерчек рассказал, что у нее начались проблемы со зрением

У блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) начались проблемы со зрением, сообщил ее возлюбленный, хореограф Луис Сквиччиарини в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). По его словам, она прошла первый курс химио- и иммунной терапии. Всего их будет девять.

Правый глаз пока не видит полностью, но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии. Но она все равно улыбается и не унывает. И благодарит вас за поддержку, — рассказал он.

Ранее онколог Евгений Черемушкин выразил мнение, что процедура экстракорпорального оплодотворения, которую прошла Лерчек, не может повлиять на возникновение опухоли, но способна ускорить рост уже существующего новообразования. Также он отметил, что последствия поздних беременностей могут быть не только для матери, но и для ребенка.

Блогер и бизнесмен Артем Чекалин заявил, что не завидует Лерчек, которую освободили от судебных заседаний по состоянию здоровья. По его словам, он лично не общается с бывшей женой, но знает о состоянии экс-возлюбленной от общих детей. 23 марта в Гагаринском суде Москвы состоялось заседание по делу Чекалина, которое перенесли.