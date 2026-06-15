Косметолог назвала главное правило летнего ухода

Чтобы защитить кожу летом, следует использовать солнцезащитный крем с химическими и физическими фильтрами SPF 50, посоветовала косметолог Инна Вербицкая. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что в жаркую погоду нельзя пренебрегать средствами, защищающими кожу. В противном случае, предупредила она, грозит преждевременное старение.

Если пренебрегать защитой и не использовать простые рекомендации, вы обрекаете свою кожу на преждевременное старение. Необходимо использовать солнцезащитный крем с химическими и физическими фильтрами SPF 50, — уточнила специалист.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова предупредила, что неправильный загар грозит ускорением старения и появлением меланом. По ее словам, перегрев также опасен ожогами и шелушением кожи.