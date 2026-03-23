23 марта 2026 в 16:02

«Лучше быть в суде, чем болеть»: Чекалин о приостановке дела против Лерчек

Чекалин заявил, что не завидует Лерчек из-за освобождения от суда по болезни

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогер и бизнесмен Артем Чекалин заявил в беседе с Super.ru, что не завидует Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которую освободили от судебных заседаний по состоянию здоровья. По его словам, он лично не общается с бывшей женой, но знает о состоянии экс-возлюбленной от общих детей. 23 марта в Гагаринском суде Москвы состоялось заседание по делу Чекалина, которое перенесли.

У [бывшей] супруги тяжелое заболевание, поэтому лучше быть в суде, чем болеть. Ей точно не позавидуешь. В режиме онлайн не знаю, как она себя чувствует. Дети приезжают, рассказывают. Знаю, что промежутки между процедурами, когда ей разрешают покидать больницу, она проводит по максимуму с детьми. Как дети воспринимают ее болезнь? Ну а как бы вы восприняли? Так же и они воспринимают, — сказал Чекалин.

Ранее онколог Евгений Черемушкин выразил мнение, что процедура экстракорпорального оплодотворения, которую прошла Лерчек, не может повлиять на возникновение опухоли, но способна ускорить рост уже существующего новообразования. Также он отметил, что последствия поздних беременностей могут быть не только для матери, но и для ребенка.

