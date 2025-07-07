Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет

Уехавшая из России Алла Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем. Что сказала народная артистка СССР, в каких болезнях подозревают певицу?

Что сказала Пугачева о своем состоянии

В личном блоге Алла Пугачева поделилась свежими кадрами с мужем и дочерью и призналась, что у нее трясутся руки.

На этой неделе артистка вместе с семьей приехала в Латвию. Исполнительница хита «Миллион алых роз» опубликовала в соцсети видео, на котором показала, как ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) готовит яичницу. Компанию юмористу составила 12-летняя дочь супругов Елизавета.

В процессе приготовления блюда шоумен попросил супругу помочь, но она отказала: «Обойдешься без советов». Когда Пугачева включила плиту, она отошла подальше, несмотря на просьбы Галкина снимать крупным планом. 76-летняя артистка призналась, что во время съемки у нее затряслись руки.

«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — заявила Алла Борисовна.

Тогда юморист предложил жене помощь дочери, но та отказалась.

В последнее время пользователи Сети активно обсуждают изменения во внешности Аллы Пугачевой. Многие думают, что певица пытается скрыть проблемы со здоровьем на новых фото, но это у нее не очень получается. Кроме того, специалисты предполагают, что у артистки есть серьезные психологические трудности из-за неудовлетворенности жизнью в эмиграции.

В каких проблемах со здоровьем подозревают Пугачеву

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что в эмиграции певица Алла Пугачевой страдает депрессией.

Ланг проанализировал поведение Пугачевой, которая в соцсетях в ответ на поздравление бывшего друга, поэта Ильи Резника, оскорбила его. По словам психолога, у артистки серьезные психологические проблемы, она страдает глубокой депрессией.

Психолог Оксана Митрофанова высказала мнение в беседе с NEWS.ru, что Пугачева больше всего переживает из-за несовершеннолетних детей — Лизы и Гарри.

«Она в силу физиологических обстоятельств понимает, что дети рано или поздно останутся одни. И те обстоятельства, в которых они сейчас находятся, сложились не наилучшим образом, не так она представляла себе детство и юношество, становление своих детей», — сказала Митрофанова.

Продюсер Сергей Дворцов согласен с этой точкой зрения. По его мнению, Пугачева осознает, что в России ее детей ждало блестящее будущее, за границей у них таких перспектив нет, там они такие же, как и большинство.

Митрофанова также отметила, что Пугачева волнуется не только из-за детей, но и из-за молодого мужа, который в последние годы был главным кормильцем семьи и чья карьера сейчас находится на грани краха.

В прошлом году KP.RU сообщало, что Пугачева страдает из-за проблем с сердцем и сосудами. Как пишет издание, окружение певицы отмечает, что ей тяжело переносить жару на Кипре, поэтому она планирует переехать в Юрмалу.

«Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем гнезде», — рассказал собеседник издания.

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