Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет

Уехавшая из России Алла Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем. Что сказала народная артистка СССР, в каких болезнях подозревают певицу?
Что сказала Пугачева о своем состоянии
В личном блоге Алла Пугачева поделилась свежими кадрами с мужем и дочерью и призналась, что у нее трясутся руки.
На этой неделе артистка вместе с семьей приехала в Латвию. Исполнительница хита «Миллион алых роз» опубликовала в соцсети видео, на котором показала, как ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) готовит яичницу. Компанию юмористу составила 12-летняя дочь супругов Елизавета.
В процессе приготовления блюда шоумен попросил супругу помочь, но она отказала: «Обойдешься без советов». Когда Пугачева включила плиту, она отошла подальше, несмотря на просьбы Галкина снимать крупным планом. 76-летняя артистка призналась, что во время съемки у нее затряслись руки.
«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — заявила Алла Борисовна.
Тогда юморист предложил жене помощь дочери, но та отказалась.
В последнее время пользователи Сети активно обсуждают изменения во внешности Аллы Пугачевой. Многие думают, что певица пытается скрыть проблемы со здоровьем на новых фото, но это у нее не очень получается. Кроме того, специалисты предполагают, что у артистки есть серьезные психологические трудности из-за неудовлетворенности жизнью в эмиграции.
В каких проблемах со здоровьем подозревают Пугачеву
Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что в эмиграции певица Алла Пугачевой страдает депрессией.
Ланг проанализировал поведение Пугачевой, которая в соцсетях в ответ на поздравление бывшего друга, поэта Ильи Резника, оскорбила его. По словам психолога, у артистки серьезные психологические проблемы, она страдает глубокой депрессией.
Психолог Оксана Митрофанова высказала мнение в беседе с NEWS.ru, что Пугачева больше всего переживает из-за несовершеннолетних детей — Лизы и Гарри.
«Она в силу физиологических обстоятельств понимает, что дети рано или поздно останутся одни. И те обстоятельства, в которых они сейчас находятся, сложились не наилучшим образом, не так она представляла себе детство и юношество, становление своих детей», — сказала Митрофанова.
Продюсер Сергей Дворцов согласен с этой точкой зрения. По его мнению, Пугачева осознает, что в России ее детей ждало блестящее будущее, за границей у них таких перспектив нет, там они такие же, как и большинство.
Митрофанова также отметила, что Пугачева волнуется не только из-за детей, но и из-за молодого мужа, который в последние годы был главным кормильцем семьи и чья карьера сейчас находится на грани краха.
В прошлом году KP.RU сообщало, что Пугачева страдает из-за проблем с сердцем и сосудами. Как пишет издание, окружение певицы отмечает, что ей тяжело переносить жару на Кипре, поэтому она планирует переехать в Юрмалу.
«Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем гнезде», — рассказал собеседник издания.
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