Преследование, личная жизнь, восхищение Лавровым, СВО: где сейчас Дайнеко

Победительница пятого сезона «Фабрики звезд» певица Виктория Дайнеко продолжает творческую деятельность. Что известно о ее жизни и политической позиции?

Как сложилась личная жизнь Дайнеко

В апреле 2025 года Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз. 38-летняя артистка поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадрами с церемонии, которая состоялась в одном из столичных ЗАГСов, банкет — в ресторане с видом на Москву.

Для свадьбы Дайнеко выбрала платье пастельного оттенка с корсетом и лямками. Шею звезды украшало массивное жемчужное ожерелье, волосы были распущены. Жених, которого зовут Беркели, был в костюме глубокого синего цвета, белой рубашке с галстуком, гармонирующим с платьем невесты, и черных туфлях.

О мужчине мало что известно — певица тщательно скрывает свою личную жизнь. Торт на празднике был красного цвета.

Незадолго до торжества на публике впервые появилась девятилетняя дочь Дайнеко от первого брака. До этого артистка также тщательно скрывала ее внешность и практически ничего не рассказывала о девочке.

В 2015 году Дайнеко вышла замуж за барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана, у них родилась дочь. Спустя два года пара объявила о разрыве, артистка сменила фамилию наследницы на свою. Исполнительница признается, что регулярно ссорится с бывшим мужем из-за того, что он недостаточно времени уделяет их ребенку.

Известно, что с 2011 по 2012 год исполнительница состояла в отношениях с певцом Алексеем Воробьевым. Артисты сошлись снова в 2019-м, но их роман быстро закончился. По словам исполнительницы, на расставание повлияла жизнь артиста на две страны: Россию и Америку.

Как Дайнеко пережила выкидыш

Осенью прошлого года победительница пятого сезона «Фабрики звезд» рассказала, что пережила выкидыш. Артистка не раскрыла, когда это произошло, но отметила, что причиной потери ребенка стала редкая группа крови — четвертая отрицательная.

«Однажды, когда я была беременной, уже после этого, с положительным резус-фактором у меня просто случился самопроизвольный выкидыш. Это очень сложно было», — рассказала выпускница «Фабрики звезд».

Врачи объяснили исполнительнице, что группа крови женщины играет немаловажную роль при беременности.

Правда ли, что Дайнеко преследовал поклонник

Дайнеко призналась, что в прошлом столкнулась с преследованием поклонника, отчасти спровоцировав его интерес своей активностью в приложении с функцией геопозиционирования.

«Один человек везде за мной ездил. Но это была моя оплошность. В то время было популярно приложение Foursquare, где все отмечали свою геолокацию, а я это делала прямо в моменте», — рассказала певица.

Ситуация достигла критической точки, когда поклонник проследил за машиной Дайнеко до дома ее родителей. После разговора с отцом певицы преследования прекратились. С тех пор она перестала раскрывать свое местоположение в социальных сетях.

Что известно о политической оппозиции Дайнеко, говорила ли об СВО.

В апреле 2022 года певица приняла участие в акции «Лучшим воинам мира». Ее цель — поддержать военнослужащих, восстанавливающихся после ранений, полученных на боевом задании. Дайнеко посетила раненых солдат в госпитале в подмосковном Одинцово.

«Спасибо вам большое за вашу отвагу, ваш труд. Просто спою для вас песни, которые поднимут настроение», — заявила артистка перед выступлением.

В октябре 2023 года она также приняла участие в концерте в поддержку раненых участников спецоперации в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве. Исполнительница призналась, что выступления перед военными даются ей эмоционально тяжело.

«Мне всегда приятно посетить ребят, поддержать, спеть песни. Поначалу мне было совсем тяжело, конечно, и я ревела в гримерке. Потом выходила на концерт, на нем держалась изо всех сил», — сообщила она Пятому каналу.

Недавно Дайнеко призналась, что ей нравятся заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Артистка вместе с супругом уверены, что политик является героем нашего времени в сфере дипломатии. Особенно им по душе видеоролики с участием министра иностранных дел.

«Мне так понравилось его недавнее видео, которое сейчас очень популярно в соцсетях, на тему того, что: „Вас сейчас так сильно беспокоит наш конфликт, так представьте, что мы — это совсем другая страна. И как бы он вас так сильно волновал“. Да, я, кстати, поддерживаю», — подчеркнула она в беседе с Пятым каналом.

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