Известная российская певица впервые за девять лет показала дочь Виктория Дайнеко впервые показала девятилетнюю дочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Дайнеко

Впервые на публике появилась девятилетняя дочь певицы Виктории Дайнеко. До этого артистка тщательно скрывала ее внешность и практически ничего не рассказывала о девочке. Нарушить многолетнее табу она решилась лишь в свежем выпуске шоу «Секретный артист» на телеканале «Пятница!»

Шоу заключается в том, что гости должны угадать, родственник какой звезды перед ними выступает. Елизавета рассказала, что ее мама очень любит путешествовать, с детства занималась балетом, а затем переключилась на музыку. В 17 лет она выиграла музыкальный проект, где ей подарили квартиру. Угадать, чья дочь Елизавета, удалось исполнителю Стату Костюшкину.

Как вы поняли, я сдалась. По началу я вообще не хотела, чтоб дочь как-то находилась в медиапространстве, но с первого класса ей стало все это интересно, и она обижалась на меня. Лично я считаю, что дочь классно справилась, — рассказала сама Дайнеко в Telegram-канале.

До этого певица рассказала, что пока ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов. Артистка полагает: ей пока рано об этом думать, но не исключает, что обратится к таким специалистам в будущем. Она поделилась, что один из ее кумиров детства — Кристина Агилера — сейчас выглядит краше, чем в условные 18 лет. По мнению Дейнеко, в этом может быть и заслуга пластических хирургов.