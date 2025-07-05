Умер звезда «Зачарованных» Джулиан Макмэхон: причина смерти, биография

Австралийский актер, звезда «Зачарованных» Джулиан Макмэхон, скончался в Клируотере, штат Флорида. Что известно о причинах смерти, как сложились жизнь и карьера артиста?

От чего умер Джулиан Макмэхон

Как сообщают зарубежные СМИ, Джулиан Макмэхон скончался после борьбы с раком. На момент смерти ему было 56 лет.

«Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей <…>. Мы благодарны за воспоминания», — сказала жена Макмэхона Келли.

Поклонники потрясены кончиной любимого артиста.

«Если это правда, покойся с миром, Джулиан. Ты был замечательным»; «Он легенда. Помню, когда была подростком, смотрела, как он играл Коула в „Зачарованных“»; «Я в шоке. Это так грустно. Покойся с миром, Джулиан»; «Только увидел новости. Спасибо за детство. Я тебя никогда не забуду», — пишут поклонники в комментариях под последним постом Макмэхона в соцсетях.

Где еще снимался Джулиан Макмэхон

Макмэхон родился 27 июля 1968 в Сиднее. Он был единственным сыном 20-го премьер-министра Австралии сэра Уильяма Макмэхона и Сони Хопкинс, известного филантропа и иконы моды. Артист провел свои детские годы в Сиднее. Там он окончил престижную гимназию и начал свою карьеру в качестве модели. Его выступления проходили в таких городах, как Милан, Лондон, Нью-Йорк, Рим и Париж.

В начале 1990-х Джулиан столкнулся с проблемами в получении рабочей визы в США, что на некоторое время замедлило его профессиональный рост. Однако уже в 1993 году ему удалось получить роль в американском телесериале «Другой мир». Позднее его работа в картинах «Части тела» и «Зачарованные» принесла артисту еще больший успех. Макмэхон получил престижные премии «Эмми» и «Золотой глобус».

С 2020 по 2022 год Макмэхон снимался в криминальной драме «ФБР: самые разыскиваемые преступники». Большинство ролей Макмэхона — злодеи или персонажи с травмированными фигурами, которые, по его словам, его привлекали. За свою карьеру артист снялся в 38 ролях.

Как сложилась личная жизнь Джулиана Макмэхона

В 1994 году Макмэхон заключил брак с певицей и актрисой Дэнни Миноуг. Их знакомство состоялось на съемках сериала «Дома и в гостях». Позже актер принял участие в музыкальном видео Миноуг на песню «This Is It».

Большую часть брака пара провела раздельно из-за напряженного графика: Макмэхон строил карьеру в США, а Миноуг работала в Великобритании. Через полтора года они развелись.

Второй брак Джулиана состоялся в 1999 году с Брук Бернс, известной по роли в сериале «Спасатели Малибу». В 2000 году у пары родилась дочь, но уже в 2001-м они официально развелись.

Спустя более десяти лет, в 2014 году, Джулиан женился на Келли Паниагуа. Он жил в США с 1990-х годов до конца жизни.

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