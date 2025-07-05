Серьезные долги, личная жизнь, СВО: куда пропал Дмитрий Нагиев

Накануне в СМИ появились сообщения о долгах российского телеведущего и актера Дмитрия Нагиева. Кому задолжал артист, как сложилась его личная жизнь, что говорил об СВО?

Что за долги накопил Нагиев

Мировой суд в Москве взыскал с российского телеведущего и актера Дмитрия Нагиева задолженность по коммунальным платежам, сообщил представитель инстанции. Сумма накопившегося долга не уточняется.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: ГБУ „Эважд“», — сказали в суде.

Нагиев мог столкнуться с запретом на выезд из России, если бы не погасил долги за коммунальные услуги, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, случай с артистом показывает, как важно вовремя платить за ЖКХ.

«Недавно суд взыскал с Нагиева долги за коммунальные услуги — квартплату, отопление и электричество. Иск подало ГБУ „Эважд“, которое управляет жильем. Сам случай — повод напомнить, как важно вовремя платить за ЖКХ. Если он не погасил задолженность, к его долгу продолжали бы начислять пени за каждый день просрочки. Со временем сумма могла бы значительно вырасти. При долге свыше 30 тысяч рублей судебные приставы могли бы наложить запрет на выезд Нагиева за границу», — пояснил Бондарь.

Эксперт отметил, что если бы задолженность Нагиева продолжала расти, приставы могли бы даже арестовать счета. Он подчеркнул, что долги по ЖКХ — серьезная история, а закон РФ для всех един.

«В крайнем случае, если бы задолженность у Нагиева продолжала расти, приставы получили бы право взыскать деньги через арест счетов или имущества. К счастью, до этого не дошло — суд вынес решение, и теперь долг должен быть погашен в принудительном порядке. Ситуация с Нагиевым показывает, что долги по ЖКХ — серьезная история, и закон для всех един. Если долги уже есть, и вы не можете сразу все оплатить, лучше не ждать суда, а попробовать договориться с управляющей компанией на рассрочку», — резюмировал Бондарь.

Как сложилась личная жизнь Нагиева

О личной жизни актера известно немного. В период обучения в театральном вузе он встречался с заслуженной артисткой РФ Ларисой Гузеевой. Однако их отношения были непродолжительными.

«Это была вспышка, всплеск!» — отмечал актер.

С 1986 по 2010 год он состоял в браке с писательницей Аллой Селищевой, известной под псевдонимом Алиса Шер. В 1989 году у них родился сын Кирилл Нагиев. Наследник пошел по стопам отца и стал актером, он снимался в лентах «Холоп», «The Телки» и других.

Сейчас Нагиев о своей личной жизни не распространяется.

Весной 2025-го шоумен впервые признался в том, что у него есть 16-летний сын. По словам актера, младшего сына зовут Марк. Информацию о нем Нагиев держал в тайне. В СМИ называли Марка внебрачным ребенком актера.

«Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю», — заявил Нагиев.

По словам артиста, он часто дискутирует со своим вторым ребенком на тему кинематографа. Нагиев подчеркнул, что Марк интересуется исключительно глубокими и высококачественными кинолентами, которые признаются шедеврами. Актер подчеркнул, что ребенок требует, чтобы он смотрел эти фильмы вместе с ним, однако Нагиев не желает в настоящий момент нагружать себя тяжелыми картинами. Артист добавил, что Марку нужно пройти этот этап заинтересованности шедевральными фильмами, однако ему самому это уже не надо.

Что известно об отношении Нагиева к СВО

Дмитрий Нагиев не комментировал публично ситуацию, связанную со специальной военной операцией. Кроме того, он опроверг сведения, которые появились в 2023 году и касались якобы его пожертвований в размере 200 млн рублей на нужды российской армии.

В одном из интервью актер рассказал, что его взгляды на политику и свою страну неоднократно менялись.

«На вопросы, что такое жизнь, политика, родина, на разных этапах у меня были разные ответы», — сказал он.

После начала СВО Нагиев перестал вести проекты на федеральных каналах и посещать светские мероприятия.

Так, в сентябре 2022 года актер не стал продолжать работу в проектах «Голос» и «Голос. Дети», где его заменила Яна Чурикова. Генеральный продюсер телеканала Юрий Аксюта объявил, что артист устал и решил взять отпуск.

Позже Нагиев отказался от предложения вести «Премию МУЗ-ТВ» в 2023 году.

«Придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: „Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках“», — объявил он.

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