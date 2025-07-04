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04 июля 2025 в 11:57

Названы неприятные для Нагиева последствия больших долгов по «коммуналке»

Эксперт ЖКХ Бондарь: Нагиеву могли закрыть выезд из России из-за долгов за ЖКУ

Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен и актер Дмитрий Нагиев мог столкнуться с запретом на выезд из России, если бы не погасил долги за коммунальные услуги, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, случай с артистом показывает, как важно вовремя платить за ЖКХ.

Недавно суд взыскал с Нагиева долги за коммунальные услуги — квартплату, отопление и электричество. Иск подало ГБУ «Эважд», которое управляет жильем. Сам случай — повод напомнить, как важно вовремя платить за ЖКХ. Если он не погасил задолженность, к его долгу продолжали бы начислять пени за каждый день просрочки. Со временем сумма могла бы значительно вырасти. При долге свыше 30 тысяч рублей судебные приставы могли бы наложить запрет на выезд Нагиева за границу, — пояснил Бондарь.

Эксперт отметил, что если бы задолженность Нагиева продолжала расти, приставы могли бы даже арестовать счета. Он подчеркнул, что долги по ЖКХ — серьезная история, а закон РФ для всех един.

В крайнем случае, если бы задолженность у Нагиева продолжала расти, приставы получили бы право взыскать деньги через арест счетов или имущества. К счастью, до этого не дошло — суд вынес решение, и теперь долг должен быть погашен в принудительном порядке. Ситуация с Нагиевым показывает, что долги по ЖКХ — серьезная история, и закон для всех един. Если долги уже есть, и вы не можете сразу все оплатить, лучше не ждать суда, а попробовать договориться с управляющей компанией на рассрочку, — резюмировал Бондарь.

Ранее стало известно, что мировой суд в Москве взыскал с Нагиева задолженность по коммунальным платежам. Сумма накопившегося долга не уточняется.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что с актрисы Марии Кожевниковой требуют через суд около 700 тысяч рублей за неоплату ЖКХ и парковки в доме на Рублевке. По его данным, звезда сериала «Универ» и экс-депутат Госдумы не платила за «коммуналку» последний год.

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