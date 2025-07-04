Суд взыскал с Дмитрия Нагиева долги по ЖКХ

Мировой суд в Москве взыскал с российского телеведущего и актера Дмитрия Нагиева задолженность по коммунальным платежам, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя инстанции. Сумма накопившегося долга не уточняется.

Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: ГБУ «Эважд», — сказали в суде.

Ранее стало известно, что российскую телеведущую Машу Малиновскую разыскивают приставы из-за долгов по ЖКХ. По данным источника, у нее нет официального жилья и имущества. Тем временем «Мосэнергосбыт» пытается взыскать с Малиновской около 125 тысяч рублей за жилплощадь и ЖКУ.

Кроме того, с актрисы Марии Кожевниковой требуют через суд около 700 тысяч рублей за неоплату ЖКХ и парковки в доме на Рублевке. Звезда сериала «Универ» и экс-депутат Госдумы не платила за коммуналку последний год.

В свою очередь Мировой суд в Москве взыскал с российского актера Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных платежей. Иск был подан со стороны столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.