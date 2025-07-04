Работа шофером, мнение об СВО, отсутствие ролей: как живет Вячеслав Захаров

Заслуженный артист РСФСР Вячеслав Захаров не снимается в кино с 2019 года. Чем он занимается сейчас, высказывался ли о спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Захарова

Вячеслав Захаров родился 8 мая 1944 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

С 1965 по 1985 год Захаров служил в Ленинградском академическом театре комедии им. Н. П. Акимова. С 1985 по 1987 год был артистом Ленинградского театра им. Ленинского комсомола. Затем до 1993 года артист работал в Театре им. Ленсовета.

В кризисные 1990-е годы он на протяжении четырех лет пребывал вне актерской профессии — работал шофером, строил дома.

Захаров снимался в лентах «Двое», «Под каштанами Праги», «Королевская регата», «Три ненастных дня», «Посетители музея», «Третий дубль», «Тайны следствия», «Гора самоцветов», «Антонина обернулась», «Вокзал», «Жить сначала», «Драма на охоте» и других. Всего в его фильмографии более 20 работ.

«Я никогда не старался приноровиться к роли. Роль сама ведет меня туда, куда нужно. Она может быть хорошей, а может нет», — отмечал артист.

Также артист занимался озвучкой фильмов. Его голос можно услышать в лентах «Красная пустыня», «Он начинает сердиться, или Горчица бьет в нос», «Ангар 18», «Марианна Первая» и «Воздушная тюрьма».

В качестве приглашенного актера работает в спектаклях московского театра Et Cetera.

Подробности своей личной жизни Захаров не раскрывает.

Чем сейчас занимается Захаров

Вячеслав Захаров последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышел мини-сериал «Тайны следствия. Прошлый век» с его участием.

При этом 81-летний артист продолжает играть в театре. Сейчас он задействован в постановке «Мудрецы» в Театре на Литейном.

Свое мнение о проведении спецоперации актер не высказывал.

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