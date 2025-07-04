Поддержка Путина и ссоры с друзьями из-за СВО: как живет актер Егор Бероев

Поддержка Путина и ссоры с друзьями из-за СВО: как живет актер Егор Бероев

Актер Егор Бероев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Бероев

Егор Бероев родился 9 октября 1977 года в Москве, окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина.

Артист дебютировал в кино в 1994 году в фильме «Посвящение в любовь». В 2014 году был ведущим программы «Жди меня».

Популярность Бероеву принесла роль Эраста Фандорина в ленте «Турецкий гамбит». Также он снимался в картинах «Адмирал», «В ожидании моря», «Ковбои», «Перевал Дятлова», «Наследие», «Дорога к дому», «На солнце вдоль рядов кукурузы», «Мой любимый чемпион» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Бероева

Егор Бероев женат на коллеге Ксении Алферовой.

«Когда увидел ее, сразу понял, что хочу, чтобы она была со мной», — вспоминал актер.

В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия.

Бероев и Алферова являются соучредителями благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!». В 2018 году Бероев и Алферова сообщили в соцсетях, что также стали опекунами подростка по имени Влад с синдромом Дауна, который остался без родителей.

Актер Егор Бероев с женой Ксенией Алферовой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Бероев говорил о спецоперации и эмиграции

Егор Бероев признавался, что многие друзья отвернулись от него из-за поддержки спецоперации.

«За последние годы, как идет СВО, очень многое проявилось, прояснилось. Стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня. Сначала — когда была эпидемия, и я выступал за добровольную вакцинацию. Потом — когда я поддержал страну, президента и армию», — пояснил он.

Бероев отметил, что актеры «очень соблазняемые» люди, которым важно много зарабатывать, путешествовать и иметь недвижимость за границей. После начала спецоперации он раскритиковал народного артиста РФ Дмитрия Назарова за то, что тот «критиковал власть, получая зарплату от государства».

«Если ты работаешь в государственном театре и получаешь зарплату от государства, ты не можешь критиковать власть. Во МХАТе, например, огромные зарплаты», — сказал Бероев.

Актер также часто ездит в Донбасс с гуманитарной миссией и для съемок лент о жизни местных. По его словам, во время рабочих поездок он не единожды попадал под обстрел «Градов».

Бероев заверил, что никогда не эмигрирует за границу. Артист признается, что его не оскорбляет, когда в украинской прессе его называют «путинистом».

«В данном контексте того, что сейчас происходит в мире, я готов быть путинистом. Я поддерживаю своего президента», — комментировал он.

Актер Егор Бероев Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Чем сейчас занимается Бероев

Егор Бероев продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышла драма «Про войну и про людей» с его участием. Также в скором времени на экранах можно будет увидеть проекты «Золотой дубль», «Тимур и его команда» и «Джипер» с его участием.

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