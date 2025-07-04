Слова об СВО, побег из РФ, статус иноагента: куда пропал Назаров из «Кухни»

4 июля актеру Дмитрию Назарову исполняется 68 лет. Он стал известен благодаря сериалу «Кухня» и долгие годы был одним из самых востребованных артистов в российском кино и на телевидении. Назаров не поддержал специальную военную операцию на Украине, начал публиковать в соцсетях стихи с критикой и в 2023 году переехал во Францию. Как сейчас живет Назаров, чем занимается, вернется ли в Россию и почему изменился внешне — в материале NEWS.ru.

Где работал Дмитрий Назаров до сериала «Кухня»

Назаров любит называть себя настоящим москвичом, но на самом деле он родился не в столице, а в городе Руза Московской области. Он рос в обычной семье: его отец — инженер-электрик, мать в юности получила музыкальное образование и была обладательницей меццо-сопрано.

В юности Дмитрий перепробовал много рабочих профессий: работал учеником слесаря, мебельщиком-реквизитором, монтировщиком декораций, киномехаником и пекарем.

В 1980 году Назаров окончил театральное училище имени Щепкина и до 1995 года играл в Малом театре, после этого работал в театре «Сфера» и Центральном академическом театре Российской армии. С 2003 года был в штате МХТ им. Чехова. В 2000-х Назаров много снимался на телевидении, вел передачу «Кулинарный поединок» на НТВ, «Фабрику мысли» на ТВЦ, «Голодные игры» на «Пятнице!», «Рецепт на миллион» на СТС.

Роль шеф-повара с тяжелым характером Виктора Баринова в комедийном сериале «Кухня», в котором он снимался с 2012 по 2016 год, прославила актера.

Дмитрий Назаров и Кирилл Ковбас на съемках эпизода фильма «Кухня. Последняя битва» Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Когда Назаров покинул Россию, что сказал об СВО

После начала СВО Назаров начал публиковать стихи — как собственного сочинения, так и переделки классиков, — в которых критиковал не только спецоперацию и власти РФ, но и всю страну. «Нам не отмыться никогда от вони липкого стыда!» — сказал Назаров в одном из стихотворений. Он также недоумевал, зачем России отмечать День Победы.

В январе 2023 года Назарова вместе с женой Ольгой Васильевой, которая придерживается такой же позиции, как и муж, уволили из МХТ имени Чехова. Заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник рассказал, что перед этим был «тяжелый разговор» с художественным руководителем МХТ Константином Хабенским. После увольнения Назаров и Васильева уехали в Канны.

Как сейчас живет Дмитрий Назаров

Канны считаются одним из самых дорогих городов Лазурного берега: и отдых, и просто проживание там обходятся недешево. Назаров больше не играет в театре на постоянной основе и не снимается в кино. Они с женой гастролируют с концертными программами «L’amour-мур, или Держава набекрень» и «Черт знает что». Актеры исполняют авторские песни, стихи и басни.

Назаров получает пенсию, которая составляет 60 тысяч рублей. У артиста есть звания «заслуженного» и «народного», за которые он получает надбавку. Кроме этого, у семейной пары в России оставалась недвижимость: дом стоимостью 15 млн рублей и трехкомнатная квартира, которая оценивается в 20 млн рублей. Вероятно, как и многие уехавшие жить за границу артисты, они сдают имущество в аренду.

Назаров продолжает публиковать в соцсетях стихи собственного сочинения. На видео, по мнению интернет-пользователей, он выглядит постаревшим, похудевшим, лицо стало асимметричным. Актриса Яна Поплавская предположила, что всему виной «непомерное количество алкоголя».

Признают ли в РФ Назарова иноагентом

Несмотря на высказывания, ни Назаров, ни его жена не были признаны иноагентами. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает: это исключительно потому, что ими «никто не занимался», никакие силовые структуры.

«Но мы считаем, что, как только он вернется, нужно в отношении него проводить проверку и ставить вопрос о возбуждении уголовного дела, потому что он дискредитировал СВО. Допускаем, что он имеет иностранное финансирование, потому что работает по западным методичкам. Не исключаю, что Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) к нему тоже имеет отношение», — считает Бородин.

Дмитрий Назаров Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Он предположил, что актер занял такую позицию и стал критиковать власти и Россию, так как в последние годы не был востребован, это произошло из чувства обиды.

«У нас молодое поколение наступает на пятки Назаровым, Ахеджаковым. Соответственно, появляются новые артисты, новые таланты, и они никак не могут с этим смириться, потому что на протяжении последних двадцати лет выступали в театрах, снимались в кино, в рекламе», — отметил Бородин.

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что Дмитрий Назаров уже никогда не вернется в РФ. «Он останется там, ему Российская Федерация не нужна, потому что он столько всего наговорил. Я удивлен, как на сегодняшний день его не признали иноагентом, потому что он наговорил столько чуши, когда уезжал», — сказал Дворцов.

Продюсер совсем не удивлен поведением Назарова, который стал критиковать Россию, которая так много ему дала. По его мнению, артист всегда отличался неприятным характером. «Я сталкивался с ним, когда снимался в „Гранде“. Могу сказать, что он был, во-первых, надменным, во-вторых, очень скандальным, жестоким по отношению к съемочной группе, по отношению к своим коллегам человеком, не ценил никого от слова совсем. Поэтому я не удивлен, что сидит там, никому не нужный, и льет грязь», — сказал Дворцов.

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