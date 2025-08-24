Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Военэксперт оценил последствия возможной передачи ракет ERAM Украине

Военэксперт Кнутов: передача ракет ERAM ВСУ сорвет договоренности России и США

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возможная передача американских ракет ERAM украинской армии будет означать срыв достигнутых на Аляске договоренностей России и США, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие действия приведут к эскалации конфликта на Украине.

В любом случае несколько тысяч таких ракет — это достаточно серьезная угроза. Я полагаю, что подобные действия США по сути срывают договоренности Москвы и Вашингтона, которые были достигнуты на Аляске. Это приведет к достаточно серьезной эскалации боевых действий, ― отметил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что США разрабатывают ракеты ERAM специально для Украины. По его словам, это оружие можно считать аналогом британских ракет Storm Shadow и французских SCALP.

Эта ракета специально разработана американцами для Украины. Это крылатая ракета, дальность — примерно 460 километров. Боевая часть — где-то 220 килограммов, скорость более 700 километров в час. Она устойчива к воздействию систем РЭБ. То есть это в какой-то степени аналог Storm Shadow и SCALP, но там экспортные версии имели дальность 300 километров, здесь же дальность почти 500 километров, ― объяснил Кнутов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа официально одобрила масштабные поставки новейших ракет для Украины. Стоимость нового пакета военной помощи оценивается в $850 млн. Основное финансирование взяли на себя европейские союзники Киева.

