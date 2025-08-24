Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 14:20

Хлопок в ЦДМ прямо в сердце столицы не остался без внимания СК

СК: после ЧП в московском ЦДМ заведено уголовное дело

Обстановка у Центрального детского магазина на Лубянской площади, где произошла разгерметизация баллона Обстановка у Центрального детского магазина на Лубянской площади, где произошла разгерметизация баллона Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту ЧП в московском Центральном детском магазине (ЦДМ), где в результате инцидента погиб один человек, сообщает ведомство в Telegram-канале. Криминалисты приступили к детальному осмотру места происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело, — заявили в ведомстве.

Ранее пресс-служба ЦДМ заявила, что взрыв газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве произошел на территории одного из арендаторов. Там также сообщили, что торговый центр временно приостанавливает работу. После происшествия администрацией магазина была организована полная эвакуация посетителей и сотрудников.

До этого на Кутузовском проспекте в Москве произошло возгорание автомобиля Daewoo Matiz возле здания Сбербанка, после чего огонь перекинулся на стоявший рядом Porsche Macan. Очевидцы сообщали о густых клубах дыма и сработавшей сигнализации.

Москва
ЦДМ
взрывы
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин выразил соболезнования родственникам погибшего при взрыве в ЦДМ
Терроризм, педофилия, сексизм? За что арестовали блогера Маркаряна
«Не сразу она была»: сотрудница ЦДМ о сигнализации после взрыва
Хлопок в ЦДМ прямо в сердце столицы не остался без внимания СК
Военэксперт оценил последствия возможной передачи ракет ERAM Украине
Аналитики подсчитали расходы студентов на аренду жилья в Москве
Руперт Гринт: жизнь после «Гарри Поттера»
Адвокат запросил два млн рублей у жены пропавшего участника СВО
Стало известно, где произошел взрыв в ЦДМ на Лубянке
Раскрыты жуткие подробности об оторванных руках при взрыве в ЦДМ на Лубянке
Саудовская Аравия проваливается в попытке создать снег
Двое детей подожгли венки у памятника погибшим солдатам
Канада пообещала выделить Украине $1 млрд в качестве военной помощи
Подросток сорвался со скалы в российском регионе
Застрявшим в аэропорту Калининграда юным спортсменам пришли на помощь
Бывшего прокурора поймали на поляне с 2 млн рублей и отправили в СИЗО
Полицейские устроили погоню за подростками на мопеде, а те сбежали в поле
Опубликованы кадры из Пулково со спящими на полу пассажирами
Хинштейн раскрыл подробности атаки ВСУ на Рыльск
Не стало легенды сериала «Клан Сопрано»
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.