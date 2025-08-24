Хлопок в ЦДМ прямо в сердце столицы не остался без внимания СК

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту ЧП в московском Центральном детском магазине (ЦДМ), где в результате инцидента погиб один человек, сообщает ведомство в Telegram-канале. Криминалисты приступили к детальному осмотру места происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело, — заявили в ведомстве.

Ранее пресс-служба ЦДМ заявила, что взрыв газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве произошел на территории одного из арендаторов. Там также сообщили, что торговый центр временно приостанавливает работу. После происшествия администрацией магазина была организована полная эвакуация посетителей и сотрудников.

До этого на Кутузовском проспекте в Москве произошло возгорание автомобиля Daewoo Matiz возле здания Сбербанка, после чего огонь перекинулся на стоявший рядом Porsche Macan. Очевидцы сообщали о густых клубах дыма и сработавшей сигнализации.