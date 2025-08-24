Спецавтомобиль выехал с парковки ЦДМ на Лубянке после ЧП

Обстановка у Центрального детского магазина на Лубянской площади, где произошла разгерметизация баллона

Автомобиль с маркировкой «специализированная перевозка», где, предположительно, находится тело погибшего при взрыве в Центральном детском магазине в Москве, уехал с подземной парковки торгового центра, сообщает РИА Новости. Машина прибыла внутрь комплекса около 15:00.

По информации агентства, автомобиль темно-серого цвета с черной полосой приехал к главному входу ЦДМ. Через какое-то время он заехал на подземную парковку, а в 18:27 покинул территорию торгового центра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть одного человека в результате взрыва в Центральном детском магазине. По его словам, также несколько человек получили травмы, в настоящее время им оказывают медицинскую помощь. Глава столицы выразил соболезнования близким погибшего.

Взрыв в Центральном детском магазине на Лубянке прогремел днем 24 августа. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения уточнили, что в результате хлопка пострадали три человека. Двое из них были доставлены в больницу.