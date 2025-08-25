Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва

Режим работы московского Центрального детского магазина (ЦДМ) возобновлен, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Накануне в торговом центре произошло ЧП с баллоном для шаров.

По данным агентства, сейчас зона на третьем этаже, где произошел взрыв, закрыта белым полотном и находится под охраной. Кроме того, находящийся рядом с местом происшествия магазин «Передвижник» в настоящий момент опечатан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть одного человека в результате взрыва в Центральном детском магазине. По его словам, также несколько человек получили травмы, в настоящее время им оказывают медицинскую помощь. Глава столицы выразил соболезнования близким погибшего.

Взрыв в Центральном детском магазине на Лубянке прогремел днем в воскресенье, 24 августа. В пресс-службе московского департамента здравоохранения уточнили, что в результате происшествия пострадали три человека. Двое из них были доставлены в больницу. К работе на месте ЧП были привлечены специалисты Центра экстренной медицины и других служб.