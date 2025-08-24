Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 13:07

Три человека ранены после хлопка в Центральном детском магазине на Лубянке

Обстановка у Центрального детского магазина в Москве Обстановка у Центрального детского магазина в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Хлопок раздался на третьем этаже Центрального детского магазина в Москве, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы. В результате травмы получили три человека. Двое из них доставлены в больницу, одному оказывается медицинская помощь на месте.

На третьем этаже Центрального детского магазина произошло возгорание. Пострадали три человека. Двое госпитализированы в Институт им. Склифосовского, одному оказывается помощь на месте, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой помощи. Также привлечены специалисты Центра экстренной медицины и других служб.

Ранее появилась информация, что в Центральном детском магазине на Лубянке прогремел взрыв. По предварительной версии, там взорвался баллон с газом на верхних этажах. Очевидцы утверждают, что в здании мог начаться пожар.

По данным источника, в результате взрыва погиб один человек. В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видно, что внутри здания на полу лежат крупные обломки потолочных плит и гипсокартона, а также стеклянных витрин.

Москва
хлопки
взрывы
пострадавшие
госпитализации
