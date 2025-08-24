Стало известно число жертв взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке При взрыве в ЦДМ на Лубянке один человек погиб и два пострадали

Один человек погиб и еще два пострадали при взрыве в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, сообщает 360.ru со ссылкой на источник. Также о пострадавших сообщают очевидцы случившегося.

По информации издания, на верхних этажах здания взорвался газовый баллон. Торговый центр эвакуируют, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что у здания находятся шесть карет скорой помощи. По словам очевидцев, ЦДМ эвакуируют посетителей и сотрудников, а снаружи чувствуется запах горелого пластика и виден дым.

До этого на Кутузовском проспекте в Москве загорелась иномарка Daewoo Matiz около здания Сбербанка, после чего пламя перекинулось на автомобиль Porsche Macan. Очевидцы сообщали о густых клубах дыма и сработавшей сигнализации.

Прежде в Дербенте вспыхнул пожар на коньячном заводе, производящем «Дербентскую крепость». Предварительной причиной назвали короткое замыкание электропроводки, в результате чего огонь перекинулся на крышу административного корпуса научно-исследовательского института. Продукция не пострадала.