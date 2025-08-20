В Дагестане загорелся коньячный завод В Дербенте вспыхнул коньячный завод, где производят «Дербентскую крепость»

В Дербенте вспыхнул пожар на коньячном заводе, где выпускают «Дербентскую крепость», сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Сперва вспыхнула электропроводка, затем огонь перекинулся на крышу административного корпуса научно-исследовательского института биотехнологии продуктов переработки винограда. По последним данным, огонь не затронул продукцию. Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают пожарные.

