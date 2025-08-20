Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:50

В Дагестане загорелся коньячный завод

В Дербенте вспыхнул коньячный завод, где производят «Дербентскую крепость»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Дербенте вспыхнул пожар на коньячном заводе, где выпускают «Дербентскую крепость», сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Сперва вспыхнула электропроводка, затем огонь перекинулся на крышу административного корпуса научно-исследовательского института биотехнологии продуктов переработки винограда. По последним данным, огонь не затронул продукцию. Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают пожарные.

Ранее в селе Чаши Курганской области вспыхнул пожар, в котором погибли трое — двое взрослых и полуторагодовалый ребенок. По предварительным данным, возгорание началось после того, как дети во время игры подожгли диван. Родители потушили огонь, но мебель продолжала тлеть и ночью снова загорелась.

До этого в Кемерово загорелся торговый центр «Лапландия». Из здания вывели посетителей и работников. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. К полыхающему зданию прибыл губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Дагестан
пожары
заводы
коньяк
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Busta Rhymes и Mohombi выступят в кинопарке «Москино»
Лавров одной фразой описал позицию Каллас в отношении России
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.