Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана

Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана В Курганской области при пожаре погибли двое взрослых и ребенок полутора лет

В селе Чаши Курганской области произошел пожар, в результате которого погибли три человека — двое взрослых и полуторагодовалый ребенок, сообщили в региональном СУ СК России. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение детей с огнем.

По данным следствия, в процессе игры со спичками дети подожгли диван. Родители быстро потушили пламя, но диван продолжал тлеть, и ночью мебель снова загорелась, вследствие чего произошло возгорание дома.

В данный момент сотрудники Следственного комитета России по Курганской области проводят осмотр места происшествия. Назначены пожарно-техническая судебная экспертиза и судебно-медицинские экспертизы для определения причин смерти людей. Также проводятся допросы свидетелей. В процессе работы устанавливаются причины и все детали произошедшего.

