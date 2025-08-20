Более 300 зданий повреждено из-за крупного пожара в ЛНР Правительство ЛНР: 306 строений повреждено из-за пожара в Станице Луганской

Не менее 300 зданий повреждено в результате крупного пожара в Станице Луганской, заявил зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. По его словам, которые приводит Telegram-канал местных властей, площадь возгорания составляет 500 гектаров, большая часть которых приходится на лесной массив.

В общей сложности в результате пожаров уничтожены или повреждены 306 строений, — сказал Говтвин.

Отмечается, что на территории лесничества есть два очага тления. Тушение огня продолжается, более 450 человек участвуют в ликвидации возгорания, задействовано 58 единиц техники.

Ранее пресс-служба управления МЧС по ЛНР сообщила, что из-за лесного пожара в Станично-Луганском округе ЛНР пострадали 11 человек. Там добавили, что эвакуированы 60 жителей. В ведомстве отметили, что в округе сохраняется угроза распространения огня из-за сильного ветра.

До этого стало известно, что крупный пожар уничтожил около половины домов на садовых участках Ольховские Дачи в ЛНР. По словам местного жителя, пламя подобралось к поселкам Пшеничное, Верхняя Ольховая и санаторию в Макарово.