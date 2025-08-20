Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:54

Более 300 зданий повреждено из-за крупного пожара в ЛНР

Правительство ЛНР: 306 строений повреждено из-за пожара в Станице Луганской

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не менее 300 зданий повреждено в результате крупного пожара в Станице Луганской, заявил зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. По его словам, которые приводит Telegram-канал местных властей, площадь возгорания составляет 500 гектаров, большая часть которых приходится на лесной массив.

В общей сложности в результате пожаров уничтожены или повреждены 306 строений, — сказал Говтвин.

Отмечается, что на территории лесничества есть два очага тления. Тушение огня продолжается, более 450 человек участвуют в ликвидации возгорания, задействовано 58 единиц техники.

Ранее пресс-служба управления МЧС по ЛНР сообщила, что из-за лесного пожара в Станично-Луганском округе ЛНР пострадали 11 человек. Там добавили, что эвакуированы 60 жителей. В ведомстве отметили, что в округе сохраняется угроза распространения огня из-за сильного ветра.

До этого стало известно, что крупный пожар уничтожил около половины домов на садовых участках Ольховские Дачи в ЛНР. По словам местного жителя, пламя подобралось к поселкам Пшеничное, Верхняя Ольховая и санаторию в Макарово.

ЛНР
пожары
повреждения
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Защита Гуцул подаст жалобу на приговор
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.