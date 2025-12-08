ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:25

В Кремле рассказали, продолжает ли Индия закупать российскую нефть

Песков: Индия закупает энергоресурсы там, где выгодно

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Индия закупает энергоресурсы там, где считает это выгодным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эта политика продолжится по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.

Индия <…> осуществляет внешнеторговые операции и закупает энергоресурсы там, где это выгодно, — сказал Песков.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что индийские власти расценили действия дипломатов Германии, Франции и Великобритании накануне визита Путина как грубое вмешательство и оскорбление. Незадолго до прилета российского президента в Нью-Дели дипломаты трех европейских страны опубликовали в индийской газете статью, где резко осудили конфликт на Украине. При этом они не упомянули позицию Нью-Дели, которая никогда не осуждала внешнюю политику РФ.

До этого представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что двухдневный визит Путина в Нью-Дели был незабываемым. Дипломат также счел его очень успешным. Путин провел несколько двусторонних переговоров и возложил венок к мемориалу известнейшего индийского политика Махатмы Ганди.

Россия
Дмитрий Песков
Кремль
Индия
закупки
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик предупредила москвичей об изменении температуры
В РПЦ нашли способ, как решить проблему школьной травли
В Приморье рыбаки спасли ушедшего под лед на квадроцикле мужчину
Политолог раскрыл, чем плоха для Киева новая доктрина нацбезопасности США
Продюсер объяснил отмену концертов Нурлана Сабурова в России
Старейшая в России звукозаписывающая компания вернулась к пластинкам
Несмотря на рак: интервью с Еленой Алончиковой о бизнесе и донорстве
Стало известно, что подарили лесничему за поиск главной новогодней елки
В российском городе отменили концерт известного комика
Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем
NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс
Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Российские войска уничтожают окруженного противника в Димитрове
В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году
Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом
Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках
«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.