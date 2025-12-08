В Кремле рассказали, продолжает ли Индия закупать российскую нефть Песков: Индия закупает энергоресурсы там, где выгодно

Индия закупает энергоресурсы там, где считает это выгодным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эта политика продолжится по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.

Индия <…> осуществляет внешнеторговые операции и закупает энергоресурсы там, где это выгодно, — сказал Песков.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что индийские власти расценили действия дипломатов Германии, Франции и Великобритании накануне визита Путина как грубое вмешательство и оскорбление. Незадолго до прилета российского президента в Нью-Дели дипломаты трех европейских страны опубликовали в индийской газете статью, где резко осудили конфликт на Украине. При этом они не упомянули позицию Нью-Дели, которая никогда не осуждала внешнюю политику РФ.

До этого представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что двухдневный визит Путина в Нью-Дели был незабываемым. Дипломат также счел его очень успешным. Путин провел несколько двусторонних переговоров и возложил венок к мемориалу известнейшего индийского политика Махатмы Ганди.