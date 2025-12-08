Индия закупает энергоресурсы там, где считает это выгодным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эта политика продолжится по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.
Индия <…> осуществляет внешнеторговые операции и закупает энергоресурсы там, где это выгодно, — сказал Песков.
Ранее газета Der Spiegel сообщила, что индийские власти расценили действия дипломатов Германии, Франции и Великобритании накануне визита Путина как грубое вмешательство и оскорбление. Незадолго до прилета российского президента в Нью-Дели дипломаты трех европейских страны опубликовали в индийской газете статью, где резко осудили конфликт на Украине. При этом они не упомянули позицию Нью-Дели, которая никогда не осуждала внешнюю политику РФ.
До этого представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что двухдневный визит Путина в Нью-Дели был незабываемым. Дипломат также счел его очень успешным. Путин провел несколько двусторонних переговоров и возложил венок к мемориалу известнейшего индийского политика Махатмы Ганди.