06 декабря 2025 в 04:17

Западные страны набросились на Индию из-за визита Путина

Spiegel: ФРГ, Франция и Британия оскорбили Индию перед визитом Путина

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди Фото: kremlin.ru
Индийские власти расценили действия дипломатов Германии, Франции и Великобритании накануне визита президента России Владимира Путина как грубое вмешательство и оскорбление. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, анализируя реакцию Дели.

Попытки европейских стран оказать давление были предприняты через открытое обращение. Незадолго до прилета российского президента в Нью-Дели дипломаты трех европейских страны опубликовали в индийской газете статью, где резко осудили конфликт на Украине. При этом они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала внешнюю политику России.

Индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством. Дели не позволит ничему омрачить свою радость по поводу первого визита лидера России с 2022 года, — отмечается в материале.

Демарш Запада дал обратный эффект, резюмировали журналисты. Индия продемонстрировала, что будет самостоятельно определять свою внешнюю политику и график дипломатических встреч, не допуская внешнего диктата.

Ранее Путин, оценивая дух стратегического партнерства с Индией, использовал национальную поговорку «Вместе пойдем — вместе вырастем». Выступая на торжественном приеме от имени главы Индии Драупади Мурму, российский лидер подчеркнул, что эти слова точно отражают традиции двусторонних отношений.

Индия
Запад
Владимир Путин
вмешательства
