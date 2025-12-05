Визит Путина в Индию получил высокую оценку МИД Индии: визит Путина был незабываемым и успешным

Двухдневный визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели был незабываемым, написал в социальной сети Х официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал. Дипломат также счел его очень успешным. Путин провел несколько двусторонних переговоров и возложил венок к мемориалу известнейшего индийского политика и общественного деятеля Махатмы Ганди.

Незабываемый визит! Президент России Владимир Путин завершил весьма успешный двухдневный государственный визит в Индию, — написал Джайсвал.

Ранее Путин, оценивая дух стратегического партнерства с Индией, использовал национальную поговорку «Вместе пойдем — вместе вырастем». Выступая на торжественном приеме от имени главы Индии Драупади Мурму, российский лидер подчеркнул, что эти слова точно отражают традиции двусторонних отношений.

До этого президент России заявил, что договоренности, достигнутые между Москвой и Нью-Дели, придадут импульс взаимоотношениям сторон. Глава государства также подчеркнул, что принятое накануне с индийским премьером Нарендрой Моди программное заявление наметило масштабные планы по сотрудничеству двух стран в области политики, экономики, культуры и других сферах.