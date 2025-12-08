Песков анонсировал заседание Совета по стратегическому развитию с Путиным

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, встреча пройдет в Большом Кремлевском дворце 8 декабря.

Сегодня во второй половине дня президент в БКД, в Александровском зале, проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, — сказал представитель Кремля.

Вместе с этим Песков заявил, что Кремль видит перспективу реставрации отношений России и Соединенных Штатов. Однако пресс-секретарь главы государства уточнил, что важным условием является устранение имеющихся раздражителей.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры между Путиным и специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом по урегулированию ситуации на Украине занимают длительное время из-за сложности процесса. Он отметил, что российская сторона где-то была готова к обсуждению, но по некоторым вопросам категорически не могла согласиться.