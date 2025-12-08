ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:31

Песков объяснил, что нужно понять после встречи Путина с Уиткоффом

Песков: важно понять итоги работы США с Украиной после встречи Путина и Уиткоффа

Президент РФ Владимир Путин, спецпосланник президента США Стив Уиткофф (второй слева) во время встречи Президент РФ Владимир Путин, спецпосланник президента США Стив Уиткофф (второй слева) во время встречи Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Кремлю сейчас важно понять, каковы итоги работы США с Украиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Такой комментарий он дал после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские делегаты позднее провели переговоры с украинской стороной.

Сейчас нам важно понять, собственно, какие итоги этой работы. Очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине, — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, подобная работа не может вестись абсолютно публично, поскольку это не конструктивно. Переговоры в открытом формате, убежден Песков, не дают добиться результатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский побеседовал по телефону с Уиткоффом и Кушнером (зятем президента США Дональда Трампа). Со стороны Киева в разговоре участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба Андрей Гнатов. Однако в момент переговоров представители Украины находились в США.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик предупредила москвичей об изменении температуры
В РПЦ нашли способ, как решить проблему школьной травли
В Приморье рыбаки спасли ушедшего под лед на квадроцикле мужчину
Политолог раскрыл, чем плоха для Киева новая доктрина нацбезопасности США
Продюсер объяснил отмену концертов Нурлана Сабурова в России
Старейшая в России звукозаписывающая компания вернулась к пластинкам
Несмотря на рак: интервью с Еленой Алончиковой о бизнесе и донорстве
Стало известно, что подарили лесничему за поиск главной новогодней елки
В российском городе отменили концерт известного комика
Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем
NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс
Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Российские войска уничтожают окруженного противника в Димитрове
В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году
Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом
Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках
«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.