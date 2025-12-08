Песков объяснил, что нужно понять после встречи Путина с Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин, спецпосланник президента США Стив Уиткофф (второй слева) во время встречи

Кремлю сейчас важно понять, каковы итоги работы США с Украиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Такой комментарий он дал после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские делегаты позднее провели переговоры с украинской стороной.

Сейчас нам важно понять, собственно, какие итоги этой работы. Очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине, — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, подобная работа не может вестись абсолютно публично, поскольку это не конструктивно. Переговоры в открытом формате, убежден Песков, не дают добиться результатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский побеседовал по телефону с Уиткоффом и Кушнером (зятем президента США Дональда Трампа). Со стороны Киева в разговоре участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба Андрей Гнатов. Однако в момент переговоров представители Украины находились в США.