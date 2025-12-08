Российские военнослужащие группировки «Центр» продолжают уничтожение блокированных украинских подразделений в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров в ДНР, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции для ведения боевых действий.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожать окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный, — говорится в сообщении.

Ранее МО России сообщило, что в ходе боевых действий Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике. Указанные результаты были достигнуты военнослужащими группировки «Днепр» в рамках наступательной операции на данных участках фронта.

Кроме того, российские силовые структуры сообщили, что удары авиабомбами практически стерли с лица земли 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, дислоцированный под Гуляйполем. По их информации, сохранившие боеспособность офицеры требуют вывода уцелевших бойцов, но руководство полка отказало в этой просьбе.